Aktüel haberleri (16.01.2023)

Dünya Kupası arası PSG'ye hiç yaramadı. Messi ile Mbappe'nin arası açılırken saha sonuçları da olumsuz bir hale döndü. Fransız devi kupa sonrası çıktığı 4 maçta 2 yenilgi aldı. Lens ile puan farkı 3'e indi.



BÜYÜK ÖDÜL YUMURTA

Zambiyalı Ligi'nde ilginç bir uygulama dikkat çekti. Young Africans ekibinde forma giyen Kennedy Mousanda karşılaşmanın yıldızı oldu. 'Maçın adamı' seçilen Mousanda'ya 5 koli yumurta hediye edildi.



4 ADAY BELİRLENDİ

Premier Lig'de düşme tehlikesi yaşayan West Ham, David Moyes ile yollarını ayırmayı planlıyor. Mauricio Pochettino ilk aday. Thomas Tuchel, Rafael Benitez ve Nuno Espirito Santo listede...