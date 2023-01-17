Haberler Aktüel Ürünler Aktüel haberleri (16.01.2023)

Aktüel haberleri (16.01.2023)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Aktüel haberleri (16.01.2023)

Dünya Kupası arası PSG'ye hiç yaramadı. Messi ile Mbappe'nin arası açılırken saha sonuçları da olumsuz bir hale döndü. Fransız devi kupa sonrası çıktığı 4 maçta 2 yenilgi aldı. Lens ile puan farkı 3'e indi.


BÜYÜK ÖDÜL YUMURTA
Zambiyalı Ligi'nde ilginç bir uygulama dikkat çekti. Young Africans ekibinde forma giyen Kennedy Mousanda karşılaşmanın yıldızı oldu. 'Maçın adamı' seçilen Mousanda'ya 5 koli yumurta hediye edildi.


4 ADAY BELİRLENDİ
Premier Lig'de düşme tehlikesi yaşayan West Ham, David Moyes ile yollarını ayırmayı planlıyor. Mauricio Pochettino ilk aday. Thomas Tuchel, Rafael Benitez ve Nuno Espirito Santo listede...

DİĞER
Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!
Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı
Trabzonspor'a Norveçli golcü!
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberleri (13.12.2022)
Aktüel haberleri (30.11.2022)
Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek?
TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı kura çekiliş sonuçları
Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve tarihleri!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadiz ile Elche yenişemedi! Cadiz ile Elche yenişemedi! 01:16
Cadiz ile Elche puanları paylaştı! Cadiz ile Elche puanları paylaştı! 01:16
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Stanojevic Konya’da Stanojevic Konya’da 00:45
G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif 00:10
Daha Eski
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 00:10
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 00:10
G.Saray Alanya'ya geldi! G.Saray Alanya'ya geldi! 00:04
A. Efes evinde farklı kazandı! A. Efes evinde farklı kazandı! 00:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:05
Pendik ile Erzurum yenişemedi! Pendik ile Erzurum yenişemedi! 00:05