Akhisarspor deplasman karnesine güveniyor
SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor son 3 deplasman maçından 7 puan çıkarmayı bildi.
Evinde üst üste Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e yenilerek Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara alan yeşil-siyahlılar, deplasmanda ise Karabükspor'la Fenerbahçe'yi yenip Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Bu periyotta 7 gol atan Akigo, kalesinde sadece 3 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor'un çıkışta olduğunu belirterek, "Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağız. Üst sıralara tırmanmak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Son aylarda deplasmanlarda iyi skorlar aldık. İnanıyorum ki Alanya'dan da istediğimizi elde edeceğiz" dedi.
Akhisarspor'da kart cezalısı sağ bek Lopes forma giyemeyecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:31
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
Kartal NE gerek var bu işlere şu zamanda
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 9
Yorum
aynalı tahir uyurken bırakıyormudur acaba o kalemi elinden.Görende hoca sanacak
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
veysel galatasaray maçı öncesi gomis iyi gölcü takımımda görmek isteri derseniz çokmu tartışmamız lazım
Akhisarspor deplasman karnesine güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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