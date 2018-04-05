Akhisarspor deplasman karnesine güveniyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Akhisarspor deplasman karnesine güveniyor

    Akhisarspor deplasman karnesine güveniyor

    SPOR 'de pazar günü Aytemiz 'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor son 3 deplasman maçından 7 puan çıkarmayı bildi.

    Evinde üst üste ve 'e yenilerek Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara alan yeşil-siyahlılar, deplasmanda ise Karabükspor'la Fenerbahçe'yi yenip ile berabere kaldı. Bu periyotta 7 gol atan Akigo, kalesinde sadece 3 gol gördü. Teknik direktör , 'un çıkışta olduğunu belirterek, "Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağız. Üst sıralara tırmanmak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Son aylarda deplasmanlarda iyi skorlar aldık. İnanıyorum ki Alanya'dan da istediğimizi elde edeceğiz" dedi.
    Akhisarspor'da kart cezalısı sağ bek Lopes forma giyemeyecek.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:31
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