DİĞER
Adana Demirspor, taraftarlarını üzüyor
Adana Demirspor kötü gidişe çare bulamıyor. Ligde galibiyeti olmayan tek takım olan mavi-şimşekler, deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 yenilerek bir kez daha taraftarlarını üzdü. Bu sezon 2. kez kalesinde 5 gol gören güney ekibinin, sezonun yarısı tamamlanmadan düşme hattının bir basamak üstündeki Kayserispor ile arasında 10 puan fark oluştu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.