Haberler Adana Demirspor Jose Rodriguez sürprizi!

Jose Rodriguez sürprizi!

Kolombiyalı yıldız kanat Mendoza’yı alan Adana Demirspor Galatasaraylı eski orta saha Jose Rodriguez’le de anlaştı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Rodriguez sürprizi!

Transferin hareketli kulüplerinden Adana Demirspor, Brezilya'da Santos'tan Kolombiyalı kanat oyuncusu Mendoza'dan sonra bir imzaya daha hazırlanıyor. Mavi-şimşekler, bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda İsrail ekibi Hapoel Tel-Aviv'deki İspanyol orta saha Jose Rodriguez ile her konuda anlaştı. 2015-16'da sarı-kırmızılılarda oynayan 29 yaşındaki orta saha, 23 maçta 2 asist yapmış ardından sezon sonunda Mainz'e gitmişti. Geçen sezonun ikinci devresini boşta geçiren Rodriguez, sezon başında Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu. Kırmızı-beyazlılarda 12 maçta 2 asist katkısı sağladı.

DİĞER
Dram içinden dram çıktı! Salih Güney torununun cenazesine neden katılmadığını açıkladı!
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM'nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM'e verilecek?
F.Bahçe Batshuayi'nin dublesiyle çeyrek finalde!
Orta saha harekatı! İki yıldızdan biri imza atacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mendoza resmen Adana Demir’de
Adana Demirspor'dan flaş transfer!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Şubat)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Şubat rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Sahada ne yaptığını bilmiyor" Olay sözler! "Sahada ne yaptığını bilmiyor" 07:29
A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! 01:30
A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! 01:29
"Transferden önce hedefim 4 kupa" "Transferden önce hedefim 4 kupa" 01:23
Beyaz boğazlı kazak! Beyaz boğazlı kazak! 01:23
"Gelişimime odaklandım" "Gelişimime odaklandım" 01:22
Daha Eski
İsmail Yüksek göz doldurdu İsmail Yüksek göz doldurdu 01:22
İrfan Can’dan Maxim’e geçit yok İrfan Can’dan Maxim’e geçit yok 01:21
İsmail Kartal: İyi oyunla turu geçtik İsmail Kartal: İyi oyunla turu geçtik 01:20
Gerekeni yaptılar Gerekeni yaptılar 01:20
Fenerbahçe Batsman'la turladı! Fenerbahçe Batsman'la turladı! 01:19
PSG çeyrek finalde! PSG çeyrek finalde! 01:05