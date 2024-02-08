Jose Rodriguez sürprizi!

Transferin hareketli kulüplerinden Adana Demirspor, Brezilya'da Santos'tan Kolombiyalı kanat oyuncusu Mendoza'dan sonra bir imzaya daha hazırlanıyor. Mavi-şimşekler, bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda İsrail ekibi Hapoel Tel-Aviv'deki İspanyol orta saha Jose Rodriguez ile her konuda anlaştı. 2015-16'da sarı-kırmızılılarda oynayan 29 yaşındaki orta saha, 23 maçta 2 asist yapmış ardından sezon sonunda Mainz'e gitmişti. Geçen sezonun ikinci devresini boşta geçiren Rodriguez, sezon başında Hapoel Tel Aviv'e transfer oldu. Kırmızı-beyazlılarda 12 maçta 2 asist katkısı sağladı.