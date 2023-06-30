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Cavani heyecanı

İspanyol gazetesi; Süper Lig’de büyük hedefler koyan mavi-şimşeklerin, Valencia ile 1 yıl daha kontratı olan 36 yaşındaki golcü için tüm şartlarını zorlayacağını öne sürdü

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Cavani heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon büyük hedefler peşinde koşacak olan Adana Demirspor, transferde ses getirecek bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Balotelli, Belhanda ve Stambouli gibi önemli isimlere mavi-lacivertli formayı giydiren Demirspor, şimdi de dünyaca ünlü yıldız forvet Edinson Cavani'yi radarına aldı. İspanyol Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Adana ekibi, Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'ye ilgilerini bildirdi. Valencia, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebilir.

BONSERVİSİNE 86 MİLYON ÖDENDİ

Geçen sezon başında Manchester United'dan Valencia'ya transfer olan Cavani, La Liga'da kötü bir dönem geçiren takımında öne çıkan isimlerden oldu. Bu sezon Valencia forması ile tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada boy gösterdi. Bonservisine futbol kariyeri boyunca 86 milyon euro ödenen Uruguaylı süper star, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Yarasalar'da sözleşmesinin son yılına giren Cavani, 136 kez de Uruguay Milli Takımı'nda forma giyerken, 58 defa ağları havalandırmayı başardı.

Cavani, Uruguay'da Danubio'da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla İtalya'da Palermo, Napoli, Fransa'da PSG, İngiltere'de M.United ve son olarak İspanya'da Valencia'da oynadı.

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