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Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI | Adana Demir Hatay maçı izle

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ve Hatayspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. 15. sırada yer alan Adana Demirspor, alacağı galibiyetle üst sıralara geçmek ligdeki konumunu rahatlatmak istiyor. Hatayspor ise lider Trabzonspor ile olan 7 puanlık farkı indirerek zirve takibine devam etmek istiyor. Adana Demirspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 15:50
Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI | Adana Demir Hatay maçı izle

Adana Demirspor ve Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında, Adana'da karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...


ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başadı. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

İLK 11'LER
ADANA DEMİRSPOR - Muric, Svensson, Deli, Rassoul, Samet, Stambouli, Sinan, Akintola, Yunus, Vargas, Balotelli
HATAYSPOR - Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf

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