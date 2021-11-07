Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI | Adana Demir Hatay maçı izle

Adana Demirspor ve Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında, Adana'da karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başadı. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
İLK 11'LER
ADANA DEMİRSPOR - Muric, Svensson, Deli, Rassoul, Samet, Stambouli, Sinan, Akintola, Yunus, Vargas, Balotelli
HATAYSPOR - Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf