Haberler 10 Numara Dört dörtlük Turgutlu

Dört dörtlük Turgutlu

’ta 4’te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan Kasaba’nın hocası , “Seri sürecek” dedi.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Dört dörtlük Turgutlu
Misli.com 2'nci Lig 'ta 'u deplasmanda tek golle yenen Turgutluspor 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini perçinledi. Geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltılarla eleyip 5 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen kırmızı- siyahlılar müthiş bir performansa imza attı. Ege temsilcisi , Mamak ve Elazığspor'u 1-0 yenerken, Pendikspor'u da 2-1'lik skorla geçip 12 puana ulaştı. Teknik direktör , zorlu bir deplasmandan kayıpsız döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Takımını kutlayan Cezayir, "Seri galibiyetlerimizi sürdüreceğiz. Oyuncularım her maça kazanmak için çıkıyor ve ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Bu da sonuçlara yansıyor" dedi. Turgutlu bu hafta evinde 'la karşılaşacak.
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