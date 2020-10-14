Dört dörtlük Turgutlu

10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:23Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor'u deplasmanda tek golle yenen Turgutluspor 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini perçinledi. Geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltılarla eleyip 5 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen kırmızı- siyahlılar müthiş bir performansa imza attı. Ege temsilcisi Kırşehir, Mamak ve Elazığspor'u 1-0 yenerken, Pendikspor'u da 2-1'lik skorla geçip 12 puana ulaştı. Teknik direktör İbrahim Cezayir, zorlu bir deplasmandan kayıpsız döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Takımını kutlayan Cezayir, "Seri galibiyetlerimizi sürdüreceğiz. Oyuncularım her maça kazanmak için çıkıyor ve ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Bu da sonuçlara yansıyor" dedi. Turgutlu bu hafta evinde Bayburt'la karşılaşacak.