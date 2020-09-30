Manisa Geliyor

Alt liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İkinci Lig'de geçen sezonun flaş takımları yine zirveye oynayacağını gösterdi. Kırmızı Grup'ta Turgutluspor 2'de 2 yaparak zirvede yer aldı. Geçen yıl playoff finalinde Tuzla'ya yenilip TFF 1. Lig şansını kaybeden Manisa da Beyaz Grup'ta averajla liderlik koltuğuna oturdu. Bu grupta Uşak ve 24 Erzincan da 'full' çekerek zirveye ortak oldu. Misli.com 3.Lig'de de ikinci hafta geride kaldı. 1. Grup'ta Fatsa Belediye, Bucaspor ve Artvin Hopa kayıpsız yoluna devam etti. 2.Grup'ta ligin İskenderun ile ligin yeni ekipleri Tekirdağ ve Çengelköy'ün ilk üçte yer alması dikkat çekti. Üçüncü Grup'ta İçel, Batman Petrol ve Somaspor 6'şar puanla ilk üç sırayı kapattı. Dördüncü Grup'ta da 3 takım zirveyi paylaştı. 52 Ordu, Düzcespor ve Modafen averaja göre sıralandı. Manisalı oyuncular 6-1'lik Kocaeli zaferini büyük coşkuyla kutladı.

52 ORDU'DAN HEDEF 2. LİG

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 52 Orduspor, sezona bomba gibi girdi. Kırıkkale'nin ardından Muğla'yı da yenip 2'de 2 yapan 52 Ordu'nun ho52 Ordu'da hedef İkinci Lig cası Sinan Bayraktar, "Rota şampiyonluk" dedi.



DÖRT MAÇA KOVID-19 ENGELİ

Pandemi nedeniyle bu hafta oynanması gereken dört maç ertelendi. 2.Lig'de Sivas Bld.-Bayl burt ve Kırşehir-Etimesgut, 3. Lig'de ise ÇatalcaCizre ve Siirt-Karaköprü maçları oynanmadı