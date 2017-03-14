Maça ve lige dönüş
Yarım Trabzonspor denilebilir Akhisar takımına...
Formasını giymiş, formasını terletmiş, Trabzon şehrinin suyunu içmiş birçok oyuncu mevcut Akhisar'da...
Teknik adam Tolunay Kafkas'ı da buna dahil edersek rakibi tanımama, analiz edememe gibi bir dert her iki takım için de söz konusu değildi...
Aynı şekilde Akhisar takımında da daha önce forma giymiş ve şu an Trabzonspor'da forma terleten oyuncular olduğunu da hatırlatalım...
Rakibi Akhisar takımı ise dönen bir topta önce Olcan'la yüzde yüzlük bir pozisyon kaçırdı... Ya da Onur mükemmel kurtardı denilebilir...
Hemen kısa bir süre sonra da aynı Olcan'ın mükemmel asisti ile golü buldu...
İyi kapanan, kendi evinde kümede kalma adına önemli puanlar toplayan Akhisar takımı için oyun bu dakika sonrası tamamen onun istediği gibi şekillendi ilk yarıda... Kapandılar, hızlı çıktılar, kalelerinde de pozisyon vermediler...
Ve benim; ısrarla asli görevi gol atmak olduğu halde gol atamadığı için eleştirdiğimiz, lakin gol hariç birçok pozitif katkıyı verdiği için saha da yer bulması gerektiğine inandığım N'Doye hamlesiyle başladı...
Kaleci Onur yine kalesinde kritik kurtarışlar yaparak ligin ikinci yarısındaki bireysel performansını artırmaya devam etti...
Bu kritik galibiyetle Trabzonsporlu oyuncular, G.Saray derbisinde kırılacak seyirci rekoruna da işaret etti.
Bu sonuç taraftara bir davetti aslında...