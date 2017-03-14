Maça ve lige dönüş

Yarım Trabzonspor denilebilir Akhisar takımına...

Formasını giymiş, formasını terletmiş, Trabzon şehrinin suyunu içmiş birçok oyuncu mevcut Akhisar'da...

Teknik adam Tolunay Kafkas'ı da buna dahil edersek rakibi tanımama, analiz edememe gibi bir dert her iki takım için de söz konusu değildi...

Aynı şekilde Akhisar takımında da daha önce forma giymiş ve şu an Trabzonspor'da forma terleten oyuncular olduğunu da hatırlatalım...

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Öz güvenli, ikinci yarının havalı takımı,hariç ideal kadrosu ile sahaya çıkmıştakımı oyunu daha ilk dakikalarda rakip alana yığdı yığmasına ama golü ve çok net pozisyonları bulamadı.Rakibitakımı ise dönen bir topta önce'la yüzde yüzlük bir pozisyon kaçırdı... Ya damükemmel kurtardı denilebilir...Hemen kısa bir süre sonra da aynı Olcan'ın mükemmel asisti ile golü buldu...İyi kapanan, kendi evinde kümede kalma adına önemli puanlar toplayantakımı için oyun bu dakika sonrası tamamen onun istediği gibi şekillendi ilk yarıda... Kapandılar, hızlı çıktılar, kalelerinde de pozisyon vermediler...İkinci yarıya; daha önce oyuna müdahalelerini sonuca olumlu tesir etmediği için eleştirdiğimizhocanın hamlesi damga vurdu diyebiliriz... İlk yarının en çok koşanı, nispeten arkadaşlarından biraz daha iyi bir performans gösterdiğini düşündüğümüz'yı kenara alarak başladı!Ve benim; ısrarla asli görevi gol atmak olduğu halde gol atamadığı için eleştirdiğimiz, lakin gol hariç birçok pozitif katkıyı verdiği için saha da yer bulması gerektiğine inandığımhamlesiyle başladı...N'Doye attığı iki güzel ve kritik golle hem kendine döndü, hem de takımına ikinci yarının liderliği prestijini kaybettirmedi!Kaleciyine kalesinde kritik kurtarışlar yaparak ligin ikinci yarısındaki bireysel performansını artırmaya devam etti...Bu kritik galibiyetleoyuncular, G.Saray derbisinde kırılacakseyirci rekoruna da işaret etti.Bu sonuç taraftara bir davetti aslında...