Alternatifler ve tercihler...

Aternatif oyuncuların asıllarını çok net arattığı, oyuncu tercihleri konusunda kiritik kararların önümüzdeki sezona ışık tutabileceği bir karşılaşma yaşandı Konya'da...

Trabzonspor takımında stoperde ve ön libero mevkiinde yaşanan iki değişiklik takımın tüm düzenini bozmuş gibi gözüktü.

Medjani orta alanda Okay'ı aratırken, Mustafa Akbaş da Durica'yı net arattı...



***



Öyle ki, her iki oyuncu yanlarında, önlerinde, arkalarında oynayan oyuncuları da etkilemiş oldular...

Medjani'nin daha önceki haftalarda oyuna müdahale noktasında sahaya sürüldüğünde 'eski' Medjani düzeyine gelmediği apaçık ortada iken ısrarla tercih edilmesi hatalı bir karardı...

Aytaç hamlesi ile ön tarafta yaşanan hareketlilik mağlubiyete rağmen golü ısrarla arama, kısa sürede beraberlik golünün gelmesine vesile oldu.



***



Geçmiş maçların en önemli unsuru olan Olcay Şahan'ın gol pozisyonunu hazırlarken yaptığı estetik hareketler alkış alırken; aynı oyuncunun ilk kez bu kadar oyunun içinde olmayışı kayıp puanda etkili oldu.

Teknik adamın Castillo'yu, oyunun ve skorun tam da ona uygun alanlar oluşmasına müsaade ettiği dakikalarda oyundan alınmasına anlam vermek mümkün değil.

Bero-Castillo değişikliği ile adeta izin verdiği Konyaspor ataklarına, baskılara zemin hazırlayıp akabinde bu kez Zeki Yavru hamlesiyle önlem alma girişimi yine eksi puandı Ersun hoca hanesine...



***



Önümüzdeki yılın, yani 50. yılın altyapısı, iskeleti oluşurken hem hedef kovalamak, hem de doğru iskeleti oluşturmak zor fakat önemli.

Trabzonspor takımı bugünden yarının planlamasını yapmak zorunda.

Haliyle alternatif ve güçlü kulübe ihtiyacı adeta bağırmış oldu dün gece...

Lakin şu görüş de var; oyuncu değişiklikleri, tercih edilen ilk onbir yüzünden fiyaskoya dönüştüyse baş sorumlu teknik adamdır.

Onur takımın en iyisi ise, bu kayıp hocaya yazılır...

Hoca da 50. yıla hazırlığını iyi yapmalı.

Özellikle tercihlerde...