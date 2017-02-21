Haydar

Tüm hesapların galibiyet üzerine kurulduğu, dört maçlık serinin beşe uzamasına kesin gözüyle bakıldığı bir karşılaşma öncesiydi.

Trabzonspor takımı ve taraftarı saha ve seyircisi önünde seriye devam edeceğini düşünüyordu...

Tribünleri dolduranlarla, saha içindekilerin maça geliş, maça başlangıçları bu beklentiye de uygundu.

Takım coşkulu, tribünler coşkulu, adeta coşkuda yarışır bir başlangıçtı.



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Trabzonspor maça müthiş bir başlangıç yaptı... Özellikle ilk 20 dakika içinde geliştirdikleri ataklarla bu maçı almayı bırakın, farka gideceği sinyalini verdi. Yeni transfer Rodallega'nın N'Doye yerine oyuna ilk onbir başlaması hoca kadar seyirci tercihi olarak da duruyordu...

O Rodallega girdiği pozisyonları gole çeviremeyerek geçmişte Trabzonspor'a alınan ama o ilk golü atmakta muvaffak olamayan golcülerin hatırlanmasına sebep oldu.



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Kaleci Haydar'ın kritik kurtarışlarda dahil, birçok pozisyonda kalesini etkili koruması maçın adamı seçilmesine sebep oldu.

Durica'nın sakatlanıp oyundan çıkması, defanstan oyunu kurgulama prensibine sekte vursa da Trabzonspor takımı gol pozisyonları bulmaya devam etti.

Olcay Şahan'ın yüksek eforu ve kazanma isteği yine yükseti.

Ersun hocanın Yusuf Erdoğan değil de, Bero tercihini ise seyirci önüne oyuncuyu atmaya çekindiği şeklinde düşünüyorum.

Benimkisi elbette sadece bir tahmin...



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Şehrin futbola yeninde dönüşü önemli.

Trabzonspor önemli bir haftada geleneğe uydu ve puan kaybetti.

Yeni bir seri için futbolu da umudu da uygun bence...