Gerçek sorumlu

Arda Turan gazeteciye saldırıyor, ana avrat sövüyor.

Gazetecilerden biri, Bilal Meşe'nin boğazını sıkan Arda'ya sahip çıkması için Caner Erkin'i uyarıyor.

"Alın bu adamı, yeri burası değil!" Caner'in cevabı; "Hayır! Yeri burası!" Fırsatını bulsa o da yumruğu geçirecek.

Ellerinde ip olsa bir gazetecinin boğazına geçirecekler belki.

Geceyi selfie yaparak geçiriyorlar, zafer kazanmış edasıyla!

Bunlar öğretmenlerin pazar sonlarında ezik domates topladığı bir ülkede milyon dolarlara boğulan ve el üstünde taşınan cahiller.

Otomobil galerilerinde gezmeyi, kitap reyonlarına bakmaktan değerli sayan kültür abideleri.

Kabadayılığın dirsek temasında olmayıp ne yapacaklar?

Bunlar milli takımda ahlakın gerekli olmadığını gösteren teknik adamların gururu!



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Futbol tarihimizin en çirkin gösterisi İsviçre milli maçında rakip futbolculara saldıran fotoğrafların içinde gizlidir. Patron Fatih Terim!

Medyaya karşı en çirkin gösterilerden biri, gazetecilere "onu çekme bunu çek" diyen Fatih Terim tarafından hayata geçirilmiştir.

Korku imparatorluğunda birkaç kişinin dışında herkes susmuş, bütün çirkinlikler valize konmuş denize atılmıştır.

Şimdi yeni çocuklarını doğuruyorsa zaman, kimin eseridir?



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Çirkin filmlerden biri önceki gün uçak platosunda çekildi.

Analara kadar uzanan küfürlerde kanı çekildi insanlığın.

Başoyuncu Arda Turan!

Yaptıklarıyla şeref duyan bitirim!

Gördük ki, bu ülkede kabadayılık el değiştirmiştir de dil değiştirmemiştir.

Peki, Türk futbolunun ve milli takımın büyük patronu Fatih Terim'in neden kılı kıpırdamamıştır?

Duymamış mı?

"İmparator" diye fısıldandığı zaman kilometrelerce öteden duyuyor da, bunları nasıl duymamış?

Milli takım duruşunun kuralları değiştiği için mi? Yoksa kendisini de puzzle'ın parçası hissettiği için mi?



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Arda Turan milli takım kariyerini noktalamış!

Bu meseleye göz ucuyla dahi bakmayan Fatih Terim'in teknik direktörlüğü de hükümsüz kılınmıştır.

Onun da kariyerini noktalaması gerekiyor.

Paradan daha değerli değilse gerçekler!



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Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı'ya karşı "organize" oldular, Romanya maçında "sakatız" diye oynamadılar.

Abdullah Avcı bir güzel imha edildi de, milli takım koltuğunu yeniden kapan Fatih Terim milli takım formasına saygısızlık eden bu iki futbolcuyu neden kadroya aldı?

Abdullah Avcı görevdeyken neden milli takım yetkilileriyle görüştü?

Koltuklar asaletin önüne geçtiği için mi?

Volkan Demirel kendisine küfür edildiği için milli takıma alınmadı.

Sokakta gazeteci tekmeleyen Volkan Babacan milli takımda!

Bana futbol ahlakının resmini çizebilir misiniz Sayın Terim?

"Onu çekme bunu çek" demekten çok daha sanatsaldır.

Bin kere daha sportmen!