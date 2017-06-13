Final sahnesi

Şenol Güneş, milli takımı dünya üçüncüsü yaptı da, zerre kadar kibirlenmedi.

Saçının modelini beğenmeyenler tarafından imha edilirken bile zarafetini bozmadı.

Hala Futbol Federasyonu'ndan alacağı var da, bir kere olsun milli görevinde parayı özne yapmadı!

Edebiyat ki, hiç kimse bunu Şenol Güneş'ten iyi yapamaz.

Onu da yapmadı.

Adam gibi geldi, adam gibi gitti.

O kadar haksızlığa gülümseyip geçti, güneş imparatorluğunun topraklarındaki ikinci hayatına doğru.

Toprak kadar bilge, rüzgar kadar etkili biçimde geri dönüşünün sırrını da dosta düşmana gösterdi.

Hala parmakla gösteriliyor!



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Ne garip çelişkidir ki, İsviçre maçında Türk futbol tarihinin en büyük utancı yaşandı da.

İsviçreli futbolcuların üzerine saldıran milli futbolcu sahneleri gerçek suçluyu sakladı.

Futbol maçına değil, savaşa çıkan ve ülkesini açıkça yaralayan bir komutanın, hiç yara almadan savaşı tamamlaması şaşırtıcı değil miydi?

Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin.

Bugünler o günlerin eseri değilse neyin eseri?



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Her zaman söyledik.

"Kitap okumayan futbolcular ve teknik adamlar değerlerin canına okur." Aynen öyle oldu!

Şimdiki zamanın milli takımında, çirkinlikleri baz alan, yaptıklarından haz alan bir duruş hakim.

Küfür ederek şerefine şeref katanlar!

Prim için ortalığı ayağa kaldıranlar.

Milyon dolarlar kazandıkları halde hala kaçak otomobil kullananlar!



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Konuşması gerektiği yerde susanlar, şimdi zavallı Kosova'yı yendikten sonra içi boş cümlelerle pencereler açıtı da..

Uçak düştükten sonra kara kutuların hükmü yoktur.

Yaptıklarından utanmayan Arda Turan, hiç olmazsa meseledeki gerçek hasmının karşısında eğilip bükülmüyor.

Yanlışıyla doğrusuyla kendini oynuyor, bağlama konçertosunu değil!

Bu taşı da çanak soru bankasının kankalarına atmış olalım!



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Fatih Terim onca hükümsüzlüğüne rağmen "sözleşmem sürüyor" diyor.

Milli takımda görev yapmak, kulüp takımlarından daha fazla aylık ücret almayı gerektiriyorsa, ülkeye hizmet masalı bu sözleşmeden çıkarılmalıdır.

Madem öyle, her milli maçta şehit edebiyatı yapacağına bir maaşını şehitlere bağışlasın!

"Seninle geldik, seninle gideriz hocam" diyen milli futbolculara gelince...

Bunlar da "milli" olamaz!

Olsa olsa mürit olur!

Çünkü o formanın kutsallığı kişisel gösterilere alet olamaz!

Onların ödemedikleri vergileri bile biz ödüyoruz!

Bıraksınlar bu vatan sevgisi ayaklarını, öğretmenlerimiz üç kuruşa geçinmeye çalışıyor da, onların vatan sevgisi yok mu?

Polisler günde 20 saat çalışıyor, gerektiğinde canını veriyor da onlar kadar vatan millet edebiyatı yapıyor mu?

Göz boyamakla yürekleri kandırmak kolay değil.



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Tarihin efendisi olmayanlara tarih klip çekiyor.

Onlar da sırf para için halay çekiyorlar da, ahmak zannediyorlar bizleri!

Merak etmeyin bunun bir final sahnesi de olacak Toprak doyursun gözlerini.