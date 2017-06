Acizlik

Sezon sonu tsunamilerinden sadece kendilerini kurtarmak isteyenler, fırtınanın yönünü değiştirme politikasında uzmandır.

Rakiplerine hücum ederek hak aramak zavallı bir metottur.

Bizim gibi ülkelerde her başkan sezon içinde en az üç kere ağlamalı.

Ama sezon sonunda aynaya bakacak yüzü de olmalı.



***



Hafta içinde beni bir başkan aradı, "Beni hangi kafayla eleştiriyorsun?" diye posta koydu!

Masum olduğun zamanlarda senin hakkını savunduğum kafayla!

Tehditlere aldırmadan haklıyı alkışlayan suçluyu eleştiren kafayla!

Teşekkür etmeyi bilmeyenlere karşı bile duruşunu değiştirmeyen ve kimsenin adamı olmayan kafayla.

O yüzden şimdi de romancı kafasıyla bir kitap yazmaya karar verdim. Adı; "Acizliğin Aziz Hali..."



***



Fenerbahçe'nin içler acısı sezonunun failleri belli.

Sadece kendi koltukları için strateji geliştirenler, futbol takımının gelişmesini engellediler. Ruhsuzluğun takıma engel olmasına çanak tuttular.

Emenike, Fenerbahçe tarihinin kara lekesidir!

Van Persie'ye sezon boyunca elini kuşağında gezdirmenin ödülünü versinler, yanında 5.7 milyon euro'luk çekle birlikte.

Ozan Tufan'a yemek sofrası kursunlar ki, futbola duymadığı açlığı böyle bastırsın!

Şimdi gelecek sezona ait bol renkli rivayetler.

Nasılsa harcanan her sezonun ardından yeni masalların anonsu başlar.

Eğer Fenerbahçe'de sadece basketbol takımının başarısı hoşnutluk yarattıysa.

Hayırlı işler!



***



Fenerbahçe'nin gerçek ilacı Ali Koç başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ama Ali Koç'un başkan olmasına engel olacak güçlerin de cumartesi günü itibarıyla çalışmaya başladığına şüphem yok.

Fenerbahçe'de birçoklarının takımın ziyan edilmesinden yana oy kullandıklarını bildiğim için yazıyorum bunu.

Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkanları suçlu gibi gösterenleri teşhir etmek amacıyla!



***



Beşiktaş'ın ligin final sahnesinde iki yıldır gösterdiği görkemli tabloya alkışlarımızı gönderiyoruz.

Şenol Güneş'i yine omuzlarımıza alıyoruz.

Başakşehir'in gösterdiği olağanüstü mücadeleye şapka çıkarıyoruz.

Benim için sezonun en değerli oyuncusu Cengiz Ünder'dir.

Bu sezon hakemlerden en çok şikayet etmesi gereken adam Abdullah Avcı'dır ama ondaki asalet şampiyonun elini sıkmakla bir kez daha tescil edildi.

Üçüncülük kavgasından öteye geçemeyenlere teselli kılavuzu dağıtıyoruz. Ücretsiz!



***



Türk futbol tarihinde Avrupa'daki ilk büyük başarının sahibi Göztepe yıllar sonra yeniden Süper Lig'de.

Futbolcuları da Yılmaz Vural'ı da tebrik ediyoruz.

Süper Lig kadrosuna sahip Eskişehirspor, günahı Mustafa Denizli gibilerine takımı teslim etmekte arasın.

Emek; etiketi her zaman yener!

Ersun Yanal'a gelince...

Bursa'da adına şarkılar bestelenebilir ama Trabzon ve Rize'de kravat diye takılmaz.