Hayal sepeti!

Lig biterken hak edenler alkışlanır. Ama birilerinin de günahlarının dökümü başlar.

Sezonu ucuza kapatanların defterleri açılır.

Soralım bakalım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yöneticilerine.

Ligin ortasında şampiyonluk iddiası mı bitermiş!

Böyle başkanlarla daha çok değer kaybedeceklerini biliyorlar mı acaba?



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Fenerbahçe'de sahada hayalet olarak dolaşanlar hayal sepetlerini de dolduramadılar, tribünleri de.

Elini kuşağında gezdiren Van Persie tatilin tadını çıkarsın.

Irkçı Emenike rezaletini asalete dönüştürsünler atık çöp makinesiyle!

Gelecek sezon için bizler bu muhteşem ikiliye karşı pozisyonumuzu şimdiden aldık.

Bunların posterlerini de onları alkışlayanlar alsın.



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Fenerbahçe'de her şeyin sebebi Aziz Yıldırım'dır.

Başkanlık hukukunu ve zarafetini unutmuş bir adama ne hatırlatsak nafile.

Konuştuklarını bile hatırlamazken, yaptığı yanlışları mı hatırlayacak!

Koşun koşun!

Elele verip Alex'i katleden Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yine ortak noktada buluşmuş.

İpe un seriyorlarmış koşun.

Aziz Yıldırım günahları lehine çevirmek için medyada tercüman arıyormuş koşun!



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Fenerbahçe Başkanı yalanlarını bile pazarlayan bir çarkıfelek uzmanı olamaz.

Fenerbahçe Başkanı rakip takım başkanına tokat atamaz.

Fenerbahçe Başkanı kendisine tepki gösteren gencecik çocukları tribünde kabadayılarına dövdüremez.

Biz Fenerbahçe Başkanı haksız yere hapiste yattığında nasıl arkasında durduysak.

Şimdiki Aziz Yıldırım'ın karşısında durmayı da görev biliriz.

Çünkü Aziz Yıldırım gibi kendini kaybeden ve hiçbir sözünün arkasında durmayan adamlar bizim gönlümüzde Fenerbahçe Başkanı olamaz.



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Aykut Kocaman'a gelince.

Kendisi için demediğini bırakmayan bir adamın yeniden koltuk altına girmekle "duruşunu" gösterdi.

Alex'i katlederken gösterdiği duruş gibi.

Kupa kazanmakla kimlik kazanmak farklı şeyler!

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın birbirine montajlı hali Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun.

Hislerim beni yanıltmıyorsa.

Her zaman iki yarım bir bütün olamaz!



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İçler acısı bir sezon geçiren Galatasaray'a gelince.

Bu takımda bazı adamlara iyi baksınlar.

Mesela Selçuk İnan'a.

Milli Takım'da Abdullah Avcı'yı sabote eden ekibin başı, hala dışarıdan emir alıyor mu?

Galatasaray kendisine muhtaç olsun diye takımın kötü olmasını bekleyen "birilerinin" emrine amade olmakla gurur duyuyor mu?

Şifrenin çözülmesi için görüntülerin ayarıyla oynanmaması yeterli.

Feleğin çemberinden geçenler ateşten çemberin içinden geçemeyen aslan fotoğrafları için kimlere neler vaat ediyor?

Bunu da Galatasaray'ın o çok bilmiş yöneticileri ve medyası ortaya çıkarsın.

Korkuyla kuşatılmaktan gocunmuyorlarsa eğer!