Bu Gomis insan değil!

G.Saray bu sezon keyif verir. Gomis mi? Normal bir insan değil. Aslan ile boğa karışımı bir şey.



Galatasaray takımının tamamına yakını yeni. Kolay bir iş değil.

Ama öyle olmasına rağmen ilk intiba iyi. Kestirmeden şunu söyleyelim;

G.Saraylı taraftarlar eğer kombine almadılarsa, gidip hemen alsınlar.

Sebebi şu; Bu Galatasaray takımı içeride de dışarıda da mağlup olabilir. Ama şu bir gerçek, keyif verir. Tribüne gittiğinde verdiğin paranın hakkını sonuna kadar alırsın. Dün çok mu mükemmel oynadılar?

Hayır… Noksanları var mı? Evet… Mesela en gerideki adam ile en ilerideki adam arasındaki mesafe çok fazla.

O arayı daha kapatmaları lazım. Ama daha çok yeniler. Şu anda su götürür.

Kayserispor, oynadığı şekle göre İstanbul'a, "Kardeşim biz iyi transferler yaptık.

G.Saray'ı İstanbul'da yeneriz" zihniyetiyle gelmiş. En büyük hatayı da burada yaptılar. Galatasaray'ın top tekniği yüksek.

Hele biraz daha yan yana oynarlarsa iş daha farklı olacak. Sarı-kırmızılıların bir avantajı da yedek kulübesinin kalitesi… Mesela Gomis'in ofsayt diye sayılmayan golünde oyuncuların birbirini tanımadığı ortaya çıktı. Ya Gomis bir metre daha arkada kalacaktı ya da Rodrigues topu biraz daha sürüp arkadaşına verecekti.

Gomis demişken ona ayrı bir paragraf açalım… Bu Gomis için şu cümleyi kurabilirim;

Normal bir insan değil! Aslında aslan ile siyah bir boğa karışımı bir şey.

İyi oyuncu olduğu her halinden belli. Yeter ki ceza alanına ona top getirsinler. Dediğim gibi kara boğa gibi güçlü bir adam.

Kalçasını rakip defansa iyi dayıyor ve topa sahip oluyor. Yani ona top atarsan hem Galatasaray takımını topu oyalayarak ileri taşır hem de arkadan bindirme yapan arkadaşlarının önüne toplar atar.

Nitekim öyle de bir gol attılar.

Diyelim ki Galatasaray takımına karşı rakip takım yoğun defans yapıyor.

O zaman Gomis'in yanına alırsın Eren Derdiyok'u. Çift santrfor ile kale kapısını yıkmaya çalışırsın. Yani Galatasaray alternatifi bol bir kadro kurmuş.



SELÇUK OYNAR MI?

Şimdi millet soruyor? Selçuk İnan bu takımda oynar mı?

O zaman bende şunu soruyorum;

Geçen sezon Selçuk'u oynatmasan, onun yerine kimi oynatırdınız? Galatasaray'da böyle bir sorun vardı.

"Bunu oynatamam, bunu oynatamam, bunu oynatamam" diyor Selçuk'a mahkum kalıyordu sarı-kırmızılılar. Şimdi öyle bir zorunluluk yok. Dün şu gözüktü;

Galatasaray takımı artık Selçuk İnan'a mahkum değil.

Selçuk da kendini artık bu duruma göre hazırlamalı. Takımda vazgeçilmez olmadığını mutlak anlamıştır bu sezon...



ZEMİNİN TEKNİĞİ ZAYIF

Galatasaray alternatifi bol bir takım kurmuş. İyi, güzel... Top tekniği de yüksek bir kadro... Peki saha zemininin tekniği nasıl?

Bence Türk Telekom Stadı'nın zemini kurdukları bu takıma hiç yakışmıyor.

Bu tarz top tekniği yüksek takımlara halı gibi saha lazım. Çünkü bu zemin Galatasaray'ın rakipleri için avantaj olacak.

İleride yağmur, kar yağdığı zaman bu söylediğimi daha net göreceksiniz.