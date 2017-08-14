Beşiktaş'ı üzmediler!

Tribündeki dev pankartta “Beşiktaş’ı üzmeyin” yazıyordu. Antalyaspor da buna uygun oynadı

Stadın tribünlerindeki pankarta Süleyman Seba'nın "Beşiktaş'ı üzmeyin" sözünü yazmışlar. Antalyasporlu futbolcular da bu pankarttan etkilenmiş olacak ki Beşiktaş'ı üzmeyecek şekilde oynadı. Antalya'nın yaptığı transferlere göre daha farklı bir oyun şeklinde oynaması gerekirdi. Beşiktaş'ı hiçbir şekilde zorlayamadılar, Beşiktaş istediği gibi rahat rahat top oynadı. Oyunun bütün alanlarını Beşiktaş'a bıraktılar. Rakibin Beşiktaş. Kalite olarak senden iyi… Ne yapacaksın? Süper Kupa maçındaki Konyaspor gibi oynayacaksın. Önce bozacaksın, sonra oynayacaksın. Ama ne yaptı Antalyaspor… Hiçbir şey… Yedikleri ilk golde defans ve kaleci topyekün hatalı. Arka direkte Pepe çok rahat bir kafa vuruşu yaptı. Beşiktaş da rakibinin oyununa göre iyi oynamadı. "Kazandım" diye aldanmasın. Antalyaspor, Beşiktaş'a oynaması için her türlü fırsatı verdi. "Al sen oyna, ben seni karşılarım" mantığıyla sahadaydı Antalyaspor… Ama bunu yapacak güç Antalyaspor'da yok gibiydi. Tribünde taraftar yoktu. Bu Beşiktaş için dezavantaj mıydı? Hayır… Beşiktaş bu Antalyaspor'u taraftarı olsa da olmasa da yenerdi zaten. Bakınız! Dün dikkatimi çeken bir olay da Quaresma'nın oyundan çıkarken takındığı tavır. Tabelada kendi numarasını görünce yine söylenmeye başladı. Bu sefer gidip Şenol Güneş'in elini sıktı ama tavırlar yine aynıydı. Bu şunu gösteriyor; Lens ve Negredo gelince Quaresma ve Babel bu sezon bıçak sırtı olacak. Yani Quaresma'nın bu sinirli hallerini daha fazla görebiliriz.



FUTBOL BİTİYOR!

Futbolda şiddeti önlemek, sahaya gireni, suç işleyeni bulmak için Passolig çıktı. İyi güzel, tamam! Ama 'Şiddeti önleyeceğim' derken kurunun yanında yaşı da yakıyorsun. Hatayı yapanlar, suçu işleyenler kulüplere zarar veriyor. Dün maça gelemeyen taraftarın suçu neydi? Son şampiyonun açılış maçındaki görüntü hoş muydu? Buralarda doğru işler yapılmazsa Türk Futbolu daha çok kan kaybeder.



KLASİK BİR ÇAKIR FACİASI

Beşiktaş ikinci golü penaltıdan attı. Ama rezil bir karar!

Uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok. Klasik bir Cüneyt Çakır faciası. Beşiktaş'ın böyle bir penaltıya zaten ihtiyacı yoktu.

Ama büyüklere şirin gözükmeye de mecbur! Sebebi, babası camianın içinde kalabilmek için elinden geleni yapıyor. Babaoğul bazı mücadelelerin içindeler.

Zaten Türkiye'de hakemlik ne çekiyorsa, sülale boyu onlardan çekiyor. Hakem camiası amcaoğlu, dayıoğulları dolu.

Yine aynı işleri yapıyorlar.