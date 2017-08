Yalan rüzgarı

Persie'nin transfer olduğu dönemde sorduklarıma cevap alamamıştım. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Aziz Yıldırım insanlara açık açık yalan söylüyor. Aynı şeyleri ben 2015'te yazmıştım. Ne demişler: Söz uçar yazı kalır... Yıldırım'ın yerinde olsam yeni bir Terraneo getirir sonra arkasından sallarım







Ağustos 2015'te Fotomaç ve Sabah gazetelerinde yukarıdaki yazılarım var. Orada Fenerbahçe yönetimine bazı sorular yöneltiyorum.

Aradan tam 2 yıl geçiyor.

Kemiksiz net 2 yıl sonra Aziz Yıldırım Ntv'ye çıkıyor. Biliyorsunuz kasaptan et alırken kemiksiz kıymanın fiyatıyla kemikli kıymanınki aynı değildir.

Ben hayatımda hiç kemikli kıyma almadım.

Hep kemiksiz aldım; sebebi de ne aldığımı, ne yapacağımı bildiğim içindir. Kasap hele biraz cambazsa istediğine kemiği fazla geçirir, istediğine de az geçirir!

O kemik bana hiç geçmesin diye ben hep kemiksiz almışımdır. Türkiye'deki futbolcu transferleri de buna çok benzer. Bizim yöneticiler hep kemikli alırlar sonra bin tane bahane uydururlar. Meselaaa...

Bunların çok örneği var Fenerbahçe, Van Persie'yi alıyor.

Ben de 2 yıl evvel bu yazıyı yazıyorum.

Soruyorum 'sakatlık var mı' diye cevap gelmiyor.

Şimdi yine soruyorum:

1- O zamanki kulüp doktorunun, Hipokrat yemini eden o doktorun Van Persie'nin muayenesinden sonra 'Ben bunun altına imza atmam' dediği doğru mu?

2- Aziz Yıldırım'ın "Sen ne diyorsun... Seyirci havaya girmiş bu saatten sonra sakat dersek bizim durumumuz ne oluruz" dediği doğru mu?

3- Bir oyuncu alınırken doktor, heyet kontrolünden geçip mukaveleye imza atılmaz mı?

4- Terraneo'nun dediğine mi inanırsın yoksa kendi doktorunun dediğine mi?

Terraneo'ya salla, nasılsa yolladın o vazifesini yaptı. Şimdi gelelim sadede... Bakınız Türk futbolunda bunlar çok, bir tane değil.

Ama Aziz Yıldırım NTV 'ye giderek insanların gözünün içine baka baka doğru söylemiyor.

Oradaki iki arkadaş da Yıldırım'a zaten çanak sorular yöneltiyorlar.

Bakınız ben müneccim miyim 2 yıl evvel o yazıyı yazayım. Siz kendinizi temize çıkarmaya kalkın.

NTV 'deki arkadaşlar başkana bunları sormadılar mı, yoksa soramadılar mı?

Peki aynı Yıldırım'a Boluspor'a giden kaleciyi de mi sormadılar?

'Bu paraya bu kaleci nasıl gitti' diye. Allah'tan bu yazıları kaleme alıyoruz. Ne demişler:

Söz uçar yazı kalır...Ama bazıları göstere göstere insanları gerizekalı yerine koyuyor.

Sonra niye 5 bin kişi!

En başta da kendi seyircilerini aldatıyorlar. Futbolumuzun adına futbolcusu, teknik adamı dahil her sezon bir isim koyuyoruz.

Ben olsam çok daha değişik isimler bulurum. Her senenin başına 'Bu sezon Türk futbolunun yalan rüzgarıdır' diye yazarım. Çok yalan söylüyoruz çünkü. Neler yapıyoruz? Sahada millet birbirini yiyor kavga-dövüş...

Sonra Süper Lig maç başına 5 bin kişiye oynuyor. Harcanan paralara bakın, sonuca bakın.

Fenerbahçe 32 yaşında yeni bir isim daha alıyor. Sakatmış son 5 ay oynamış. Yoksa kulübün uçuruma gidecek yeni paraları mı var?

Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam yeni bir Terrenao daha getiririm.

Sonra da yollarsın arkasından da sallarsın.



Çubuk Turşusu al!....

Fenerbahçe Türk basınının da verdiği büyük bir gazla muazzam transferler yaptı diye kamuoyuna lanse edildi.

Bu büyük transferler bize nasıl geliyor?

Daha da önemlisi bizi neden tercih ediyorlar?

Eğer çok büyük anormallikler olmazsa Avrupa'nın üst seviyedeki liglerinde oynayan hiçbir futbolcu 30 yaşından evvel Türkiye'ye gelmez.

Türkiye'ye gelen bu büyük isimlerdeki en büyük sorun sakatlıktır. Bu gelen yaşlı futbolcuların çoğu belli bir sakatlığa yakalanmışlardır.

Bu sakatlık onlara futbol oynatır ama yüzde yüz verimli oynamazlar. Dinlene dinlene oynarlar.

Bunlar bu işi bildikleri için hele isimleri de büyükse geldikleri kulüplerden banka teminatı isterler. Kendi sakatlıklarını bildikleri için de yüzde yüz garantiye giderler.

Ne olursa olsun bu para sonunda çıkacak.

Van Persie'yi bekletip turşusunu kuracaksan gel Ankara'dan Çubuk Turşusu al. Hiç olmazsa her yemekte sana lezzet verir. Şimdi merak ettim soruyorum... Van Persie'nin dizinde müzmin bir sakatlık var mı? Van Persie'nin imza töreninden evvel başkan Aziz Yıldırım ile doktor arasında bir diyalog geçti mi?

Kulüp doktoru Van Persie'in tetkiki neticesinde imza atmam dedi mi? Bu konuda bazı tatsız şeyler yaşandı mı? Çünkü milletin ağzı torba değil. Hemen ateş etmeye başlarlar.

Peki haksızlar mı? Hayır.

Neden? Sen bu kadar para ile Fenerbahçe'yi borçlandırırsan, senin takımın iyi futbolcularını satmış zayıf denilen Shakhtar'dan 3 gol yiyip elenmişse herkesin bu soruyu sormaya hakkı var.



TERRANEO

İtalya'dan bir menajer geliyor aniden.

Bayram değil seyran değil, bu İtalyan nereden çıktı demeyin.

Bu menajer yapılacak temizlik hareketi için kiralanmış bir adamdır. Bu menajer enteresandır, gelir gelmez Fenerbahçe'de temizlik harekatı başlamıştır.

Sanki bu menajer Fenerbahçe'nin son 4 yılki maçlarını izlemiştir.

Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyordur.

Ekranı bölün Bu menajerin işi belli bir sürede bitecektir.

Sonra o da yollanacaktır.