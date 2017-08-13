Neden uçuyorsun Volkan
İyi kaleci, iki ayağı üzerinde duran kalecidir. Fazla uçanı makbul değildir
Volkan yalnız bu maçta değil 3 yıldır hep geriye gidiyor.
Ama maalesef aldıkları ikinci kalecilerle onu tehdit edemiyorlar.
Carlos Kameni iyi ama kaleyi alamadı.
Fabiano da iyi kaleciydi ama o da kaleyi alamamıştı. Böyle Volkan'a da iyilik yapmıyor. Demek ki birileri yukarıdan karışıyor. Üstüne gelen topta uçmasına gerek yoktu. İyi kaleci iki ayağı mümkün olduğu kadar yerde olan kalecidir. Fazla uçan kaleci makbul değildir. Volkan gelen topa önce yumruk mu atayım tutayım mı dedi kararsızlık geçirdi. Topu iki eli arasında yumurtladı. Hazırlık maçlarında hazır olmadığı aşikardı.
Arada fark yok
Fenerbahçe bolca transfer yaptı.
Göztepe de yaptı. Tabii iki takımın da aldığı futbolculara, yatırılan paralara baktığınızda sarı-lacivertlilerinki bayağı bir meblağ tutuyor. Ama sahaya bakıyorsunuz arada bir fark göremiyorsunuz. Demek ki önemli olan kaliteni sahaya yansıtabilmek.
Oyun olarak baktığınızda Göztepe iyi mücadele etti, iyi yardımlaştılar.
Bu puan kayıpları ve bu oyun başta belki su götürür ama böyle devam ederse, seyirci de küserse Fenerbahçe'nin işi çok zor olur.
DAHA CİDDİLERDİ
Fenerbahçe'de bir farklılık vardı. İki yabancı teknik adamdan sonra Aykut ile sanki futbolcular biraz daha ciddiler. Biraz daha kenara bakarak oynuyorlar. Ama Fenerbahçe'nin oyunu ve mücadelesi yeterli mi? Hayır. Neye göre değil? Yatırılan paralara göre. Ne yatırdın, ne oynadın, ne kazandın ona bakacaksın.
GÖZTEPE KAZANÇLI
İki takımın oyunları aynıydı. Zaten skor da eşit. Burada kazançlı olan kim Göztepe. Kayıp olan Fenerbahçe. Ligin ilk 5-6 haftası hem şampiyonluk için hem düşme hattı için çok önemlidir. Bu 5-6 haftayı kayıpsız atlatanlar düşme hattına girmezler, şampiyonluğa oynuyorlarsa yukarıda kalırlar.