F.Bahçe Tudor sayesinde

Bu İgor Tudor'dan Galatasaray'a hoca olmaz. Keçiboynuzu derbisini Tudor sayesinde Fenerbahçe kazandı.



İki takımın futboluna baktığınızda kötü. Galatasaray topla çok eveleyip geveledi.

Topla çok fazla oynadı ama hikaye. Çünkü topların yönünü değiştirerek rakibin üzerine gidemedi.

Yani rakip defansın dağılmasını sağlayamadı.

Fenerbahçe tamamen defans yaptı. 1-2 pozisyon yakalarsam atarım dedi, nitekim birini attı.

İki takım da bu sezon bulundukları yeri inkar etmeyen bir futbol oynadılar. Peki bu maç neyi gösterdi?

Bu maç kesinlikle şunu gösterdi.

Tudor'dan Galatasaray'a teknik direktör olmaz. Fenerbahçe'den daha fazla top yapan bir orta sahan var. Biraz da topu kenarlara indirebildin.

Çok da korner attın. Topları kenara indirdiğin de ne de çok korner attığında gol yapma şansın yüzde 5. Yüzde 10 bile değil. Her topu Volkan aldı, her topa defans vurdu. Galatasaray'da kafa topu vuracak oyuncu yok. Pardon var!

Peki kim bu: Eren Derdiyok. Peki o nerede? Tudor'un yanında. Peki Tudor'un onu kaçıncı dakikada oyuna sokuyor: 80. dakikada. O girdikten sonra rakibin stoperleri zor duruma düşüyorlar. Sarı kart görüyorlar ve Galatasaray faul kazanıyor.

Peki yine peki Podolski'yi en uçta oynatıyorsun, Derdiyok girene kadar Podolski yok. Niye? Çünkü yeri orası değil. Podolski ceza alanı dışında pozisyon bulacak, şut atacak.

Peki Yasin Öztekin ile Bruma ne yapıyorlar? İkisini toplasan bir adam yapıyor. Yine peki.

O zaman Galatasaray takımı sahaya kaç futbolcu eksik çıkmış oluyor?

Yasin artı Bruma 1, Podolski de kayıp etti 2. Derdiyok kafadan yok etti 3. Teknik adam kim, Tudor.

Geçin beyler! 80. dakikadan sonra Galatasaray normal dizilişini buldu.

Ama iş işten geçmişti.

Nerede Trabzon'daki maç Podolski ne zaman tek santrafor oynar sende? Galip olursun, topu ileride tutmak gerekir, Podolski kalçasını, baldırlarını ve aklını kullanarak rakip defansa top vurdurmaz, topu saklar. Yani tek santrfor oynadığında vakit geçirmeye yarar, gol atmaya değil.

Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz yazacak fazla bir şey yok. Defans dörtlüsü ve kaleci birbiyle anlaşan oyuncular.

Defansın önündeki ikili de anlaşmış ikili. Yani arka tarafta sıkıntı yok. Hücumda sıkıntı var. Koca Fenerbahçe de bir maçta birkaç pozisyon yakalar. Zaten 2 tane yakaladı birini attı. Bu şunu gösteriyor. İki kötüden Fenerbahçe daha iyiydi. Bu kadar basit. Yani iki kötünün biri kazandı.

Biz 2 hafta önce Trabzon- Beşiktaş maçı seyrettik, muazzam.

O maçla bu maçı karşılaştırıyorum.

O maçtaki futbol kalitesi yüzde 90'sa bu maçtaki kalite ve heyecan yüzde 10. O zaman şu andaki puan sıralaması bence adaletli.

Keçi boynuzu tadındaki maçı Fenerbahçe kazandı o kadar.

O da Tudor'un sayesinde.



iHTiYAR KADIN GiBi!

Fırat Aydınus son zamanlarda iyi maçlar yönetiyor. Dün gece de iyi karşılaşma yönetti bence. Tek kusuru var, sahada ihtiyar kadınlar gibi futbolcularla fazla konuşuyor. 45. dakikadaki pozisyonda penaltı çalar mıydı, çalmaz mıydı onun takdir hakkı bir şey diyemem. Zaten iki takım da hakemi zorlayacak kapasitede değillerdi.