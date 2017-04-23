Hepinize yazıklar olsun

Herkesin bir işi var.

Biri yazar, Biri konuşur, biri koşar, biri atar, biri tutar, biri de çeker...

Futbolcu iki iş yapar. Karşı kaleye gol atar, kendi kalesini korur.

Gol arayanlar 11 kişi, kalesini koruyanlar da 11 kişi. Birileri de görev yapıyor, bunları çekiyorlar.

Birileri de yorum yapıyorlar.

Şimdi gelelim sadede...

Şimdi size iki tane isim söyleyeceğim.

Biri Emre Belözoğlu, diğeri kaleci Volkan Babacan.

Biri artıdır, biri eksi! Yıllardır seyrettiğimize göre. Deriz ki "Emre hep sorunludur, Volkan da hep örnek"...

Ben hep diyordum ki; Bu Başakşehir yaptığı güzel işlerle şampiyonluğa oynasın onun taraftarı olayım.

Emre'de yanılmayız, ne olduğu belli. Ama Volkan Babacan'a yazıklar olsun. Bir çuval inciri berbat etti. Başakşehirli oyunculara da bir çift lafım var; Size ne lig şampiyonluğu yakışır, ne Avrupa... Size yazıklar olsun!

Bilir misiniz Moltofon ineği vardır. Litrelerce süt verir... Tam sütü sağarsınız arka bacağıyla bir vurur kovaya, tüm sütü döker. Ey Başakşehirli futbolcular.

Siz de dün bunu yaptınız!

Eskiden sizi çok seviyordum.

Ama dünden sonra sizi hiç sevmiyorum.

Neden biliyor musunuz?

Görevini yapan insanları dövdünüz. Ahlaksızca, iğrenç bir şekilde. Bundan sonra bu alemde artık kimseyi bulamazsınız!

Yazıklar olsun size!

Seyircinin biri Emre'ye küfretmiş.

Gidin onu yakalayın, onu dava edin. Görevini yapan adama niye saldırıyorsunuz.

O size küfür eden ile sizin aranızda ne fark var, söyleyin bana!

Siz görevini yapan bir insanı döverek, o küfür eden ahlaksız adamın yüz misli ahlaksızlık yapıyorsunuz! Size ahlaksız diyemeyeceğim. Ahlaksızlığa hakaret etmiş olurum. Yazıklar olsun! Hepinizin suratına tükürmek kalıyor bence.

Eyy Futbol Federasyonu... Bir sporcunun saha içi ve dışındaki davranışlarını ayırt etme. Özellikle dünkü olay hiç affedilir bir şey değildir. Bir futbolcu güruhu çıkıp maç sonu görevini yapan bir insanı dövüyor. Sen onları cezalandırmazsan bir gün o futbolcu güruhu, TFF yöneticisini döver! Bunu unutmayın. Ne olursa olsun görevini yap! Yapmazsan karşına şu çıkar;

Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır.

Gözlerinizden öperim.