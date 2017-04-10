Kırmızı çıkmalıydı

Volkan, Cikalleshi’yi indirmese gol olur muydu? Evet... O halde sarı yerine kırmızı çıkmalıydı. Hakem bu pozisyonda net bir şekilde F.Bahçe’ye kıyak yaptı.

Evvelki günkü Trabzonspor- Beşiktaş maçından sonra dün geceki karşılaşma hiç çekilmedi. Yalan yok...

Yavan, zevksiz, keyifsiz bir maç oynandı dün gece Kadıköy'de.

90 dakika boyunca daha iyi oynayan taraf Akhisar'dı... Daha fazla mücadele eden taraf Akhisar'dı.

Daha fazla pozisyona giren takım Akhisar'dı. Gol kaçıran takım Akhisar'dı.

Şanssız olan takım Akhisar'dı.

Peki soruyorum... Dün akşam Fenerbahçe ne yaptı? Hiçbir şey… İlk atılan golde kornerden gelen topa rakip kafayı vuruyor ve kendi ağlarına yolluyor. İkincide kaleye şut attılar, geçen hafta olduğu gibi rakipten birine çarptı Souza'nın önüne düştü. O da golü attı. Üçüncü gol var, zaten artık orada maç bitmişti. Akhisarlı oyuncu bireysel bir hata yaptı, Lens bireysel becerisiyle gidip golü attı. Zaten dakika 90'dı… Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın bir pozisyonu var rakibini indirdiği.

Dakika 49... Hakem yorumunu sarı kart olarak yaptı. Orada bariz gol şansı var deyip, tercihini kırmızıdan yana kullansa Fenerbahçe 40 dakika 10 kişi oynayacaktı.

Şimdi hakeme soruyorum...

Volkan'ın Cikalleshi'yi ilk tuttuğu yer neresi? Sonra tutmaya ne kadar devam ediyor? Volkan, Cikalleshi'yi tutmasa Fenerbahçe'nin iki stoperi Cikalleshi'yi yakalayabilir mi? Volkan Cikalleshi'yi tutmasa, Cikalleshi topu boş kaleye topu vurabilir mi? Volkan Cikaleshi'yi indirmese Cikaleshi topla birlikte kaleye kadar gidebilir mi? Evet, evet, üçüne de evet!

Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda net bir şekilde Fenerbahçe'ye kıyak yaptı.

Bütün bunlardan sonra 4-3-2, 4-3-3 yazsak ne olur.

Akhisar Belediyespor ligde düşme potasına yakın.

Yarın öbür gün düşme hattında daha tehlikeli bir bölgeye girerse hakemin bu konuda vicdanı sızlar mı?

Ama siz merak etmeyin genç hakemler...

Büyük takımlara kıyak yaparsanız birileri sizi yükseltir. Size daha çok değer verirler, sürekli büyük takımların maçlarına gönderirler.

Ama şunu unutmayın;

Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır!



ADVOCAAT'A BAK SEN!

Dünkü maçın bir başka ilginç yönü vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, hiç oyuncu değişikliği yapmadı.

Advocaat ya yedekleri hazır bulmuyordu, ya yedekleri çok sinirliydi ya da sahada olan takımdan çok memnundu. Soruyorum şimdi... Sizce hangisi?

Bakınız! Bu kadar yorum yaptık. Hakeme sorular var, Advocaat'a sorular var... Tartışılacak, konuşulacak ise başka konu yok.

Şu bir gerçek ki dün akşamın en kötüleri hakem Halil Umut Meler ve Advocaat'tı.

Okan Buruk ile Akhisar da bu akşamın iyileri.

Yazık oldu Akhisar Belediyespor'a...

Bu kadar basit!