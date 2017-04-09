Atiba laboratuvarlık
Yalnız bu Atiba’yı ABD’ye laboratuvara göndermek gerek. Bu nasıl ciğer, nasıl adale, nasıl beyin. Trabzonspor’u yenen Beşiktaş artık şampiyon.
Stattakilerin, televizyon başındakilerin verdikleri paraları helal ettiren bir maç oldu.
İki takım da futbol oynamayı düşündü.
Oyunu çirkinleştirmediler, herkese keyif verdiler. Maçtan sonra Onur'un yaptığı hareketlere anlam vermek mümkün değildi.
Bu maç Beşiktaş'ın bence şampiyonluk maçıydı. Eğer bu maçta Beşiktaş mağlup olsaydı hem kendilerinin aklı karışacaktı hem de rakipleri iştahlanacaktı.
Şimdi rakiplerinin hevesleri kursaklarında kaldı.
Vincent Aboubakar şart
Dün gece bence maçın kilit adamı Cenk Tosun'du. Güzel bir gol attı.
Sonra inanılmaz 2 gol kaçırdı. Sonra ceza alanına kendi arkadaşlarına Trabzon kornerinde yardıma gitti, Rodallega'ya gol attırdı. Yani maçın Beşiktaş açısından gizli ve eksi kahramanı Cenk'ti. Aboubakar bu takıma kesin şart. Çünkü attığı gol kolay gol değil.
Yalnız bu Beşiktaş'taki Atiba'yı Amerika'ya özel bir laboratuvara gönderip bu adamda nasıl bir adale, ciğer var ve beyin var inceletmek lazım.
Adamı yolda görsen pek de futbolcuya benzetemeyebilirsin. Takım elbise giydirsen, kravat da taksa düzgün bir muhasebeci tipi olabilir. Ama adam saçından, ayak tırnaklarına kadar futbolcu.
Bunu 4. golü attığı için söylemiyorum, sahada yaptığı işlerden dolayı söylüyorum. Beşiktaş'ta şu gitse kötü olur, bu gitse kötü olur diyorlar. Atiba giderse ne olacağını hep beraber göreceğiz.
Yaşı 34'e geldi. Böyle bir futbolcu bulmak imkansız. Ya da milyonlarca euro'lar harcayıp bulabilirsin.
Quaresma yine bozdu
Quaresma'da yine hastalık var. İlk kazanılan frikik tam Talisca'nın istediği yer. Quaresma geldi yine dağlara taşlara vurdu. Talisca her hafta frikikten gol atıyor. Bıraksana frikikleri artık şu adama. Çok başka frikik atıyor bu Talisca. Örümcek ağlarına vuruyor.
Bu maçın çok fazla tekniği, taktiği olmaz çünkü öyle bir maçki Rus ruleti gibi. İki tarafa da dönebilirdi ama daha fazla ihtiyacı olan kazandı. Trabzonspor da doğru yolda. Bu sene kadrolarını kurdular, seneye güçlenirler ve artık zirve yarışında olurlar.
TRABZON'U BEĞENDİM
Trabzon için kolay maç değildi. Çünkü Trabzon henüz yeni bir takım. Takımı hazırlamaya çalışıyorlar ama eski Trabzon yok. İyi yolda giden bir Trabzonspor var. Herkes mücadele ediyor.
Takım olarak oynuyorlar.
Dün bir hata yaptılar.
60. dakikadan sonra Gökhan Gönül'ün üzerine daha fazla çalışsalardı maç da farklı olabilirdi. Bir türlü oraya fazla giremediler.
Halbuki her geldikleri ve girdikleri yer, tehlike yarattıkları yer o taraftı.
Trabzonspor sadece kaybetti. Ama ben Trabzon'u beğendim.
HAKEM ÇOK İYİYDİ
Beşiktaşlıların ikinci devre "Kola geldi" diye itiraz ettikleri bir pozisyon.
Bence o top kola gelmedi, göğsünün sağ üst tarafıyla aldı.
Talisca'nın frikiğinden önce de Trabzonlular "Faul değil" diyorlar. Ama bence faul var. 7 golün atıldığı bir maçta hakem Ali Palabıyık sınıfı geçti.
Size önemli bir not daha vereyim.
4-5 gündür bu maçın hakemi Hüseyin Göçek'ti sonra değiştirildi diye yaygara yaptı bir kısım. Maalesef kılavuzları onların kargaydı. Çünkü bu maçın hakem tartışmasında Hüseyin Göçek'in adı dahi tartışılmadı.