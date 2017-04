Asıl imha ikinci yarıda

Beşiktaş ilk yarılarda bildiğini oynuyor, pasla rakibi koşturuyor. Rakip yorulunca da 2. yarı işi bitiriyor.

Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile beraber şöyle bir özelliği oldu.

Öyle maça yüzde 80 ile başlamıyorlar.

Gayet kontrollü başlıyorlar.

Biraz da hani var ya bir şarkı: Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın.

Aynen öyleler. Rakip o sıralar baskılı da oynasa Beşiktaş bildiğini oynuyor, acele etmiyor. Mümkün olduğu kadar pas yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar rakibi koşturmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ın imha planı ikinci yarı başlıyor. Dün gece de aynen bu olayı yaşadık.

Gençlerbirliği öne geçer miydi?

Geçerdi. Fabri çıkacak tehlikeyi 'inanılmaz derecede' önceden fark etti. Kendini rakibin önüne attı. Gelen şutla da gözünden sakatlandı. Bir kaleci ancak onu yapabilirdi, o da onu yaptı. Hem de maçı kurtardı. Fabri dün gece maçı iki yönlü kurtardı. Önce gol vuruşunu fedakar şekilde engelledi. 6 dakika tedavi oldu. Bu sefer hakem 6 dakika uzatma verdi. Beşiktaş uzatmanın 5. dakikasında golü attı.

İkinci yarı başlarken Gençler'in hocası Ümit Özat dedi ki: "Bu maç zaten kayıp. Devreye de berabere giremedim.

O zaman mümkün olduğu kadar hücum edeyim. Atarsam atarım atamazsam da 3 yerim" Birinciyi yapamadı ikinciyi yaptı, 3 yedi. Haklıydı da.

Beşiktaş maçın zaten kayıp. Ancak gol veya goller atarsan puan çıkarabilirsin İstanbul'dan. Hele Beşiktaş'tan.

Dördüncü hakemler yedek kulübelerine hakim olacaklar. Teknik adamlara hakim olacaklar. Hakemi bu konuda kulübe ile muhattap ettirmeyecekler.

Bunu yaparken iki de bir burunlarını sokmayacaklar ama gerekli yerde gerekli ikazı yapıp disiplini sağlayacaklar.

Ümit Özat devamlı teknik alan ihlali yaptı, çizgiyi aştı. Ümit çizgiyi 1 metre aşsan n'olur yarım metre aşsan n'olur aşmasan n'olur. Dönüp diğer tarafa bakıyorsunuz Şenol Güneş 2 pozisyonda sahanın içinde. Bırakın teknik alan ihlalini.

Bu dördüncü hakemin disiplinsizliği...

Eğer otoriteyi orada sağlayamazsan ey dördüncü hakem yarın idare edeceğin maçlarda nasıl sağlarsın. Orada şov yapmayacaksınız ama bu ihlallere de göz yummayacaksınız.

Gençlerbirliği sırat köprüsünde. Bir türlü oynanmayan Gaziantep maçından başka 2 maç daha alırsa yukarıya oynar, 2 maç daha kaybederse aşağıya oynar.

Onun için de onlar gerginlerdi dün gece.

Ama arada kadro farkı, kalite farkı olunca ve Beşiktaş ikinci yarı topla çok iyi oynayınca bu sefer Gençlerbirliği hem psikolojik hem de fizik olarak yoruldu.

Beşiktaş seyircisinin şuna dikkat etmesi lazım. Tamam Fabri iyi oynuyor ama oynamayan kalecilerine de sahip çıkmaları gerekir. Dün gece gördünüz. Tolga sahaya girerken moralsizdi ama pozisyonlar ilerledikçe kendine geldi. Seyirci, sporcusunu ve teknik adamını bu kadar kolay satmamalı. Bu her takım için aynı.

Bakınız ceza alanının rakibe göre hücum yönünün sağ tarafında serbest vuruş olursa kesinlikle bunların Talisca tarafından kullanılması gerekir. Ama maalesef bundan önce Quaresma da buraya burnunu sokuyor. Quaresma da atar mı atar? 20 taneden 1 tane atar. Talisca 20 taneden 5 tane atar. O zaman orada Quaresma bulunacak ama dekor olarak bulunacak.

Quaresma ilk golden önce güzel işler yaptı. O güzelliği Babel devam ettirdi, Oğuzhan bitirdi. 3. golde de Babel her zaman yaptığı işlerden birini yaptı. Vuruşla bitirdi. Bakın atılan 3 golde de şahsi beceri büyük. Bu şahsi becerilerde biraz daha yardımlaşma olunca olay çok daha lezzetli ve keyifli oluyor. Ama şu var. Beşiktaş kazanır kaybeder ama seyircisi takımının sonuna kadar yanında. Müthiş.



MERMERDE BİLARDO!

Vodafone Arena'nın zemini şu an Türkiye'nin en iyi zemini. Böyle bir zeminde futbol oynamaktan hem Beşiktaşlı futbolcular keyif alıyor hem rakip takım keyif alıyor hem de seyredenler keyif alıyor. Son yıllarda her açıdan harika statlar yapıyoruz ama aynı stat güzelliklerine zeminleri de eklememiz gerekiyor.

Mermerde bilardo oynayamazsın!