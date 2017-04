Bunun adı Rus ruleti

Tur iki tarafa gitti geldi, yani tam Rus ruleti gibiydi. Tek bir şey diyebilirim; Türkiye’ye yaşattığın heyecan için teşekkürler Beşiktaş.

Beşiktaş'ın bu turda oynadığı iki maça bakın o kadar çok yorum yapabilirsiniz ki hepsi doğru olur.

Bardağa dolu taraftan baksanız farklı, boş taraftan baksanız farklı. Oradaki maçta Fabri yaktı, buradaki maçta Fabri kurtardı. Oradaki maçta hakem iyiydi, burada da iyiydi. Oradaki maçta rakip takımın başkanı son derece ahlaksızca bir organizasyona girişti başarılı oldu. UEFA da bu ahlaksızlığa çanak tuttu.

Buradaki maçta Beşiktaş'ı kilitlemeye kalktı.

Ama şunu düşünemediler. O ahlaksız başkan onları yaptırmasa, UEFA da bunları yapmasa dün akşam belki de böyle bir Beşiktaş görmeyeceklerdi. Belki de çok rahat turu geçebileceklerdi. Ama Türk insanını, Türk toplumunu tahrik edersen karşında böyle bir seyirci grubu ve onun baskısıyla böyle bir futbolcu grubu bulursun.

Peki tur hangi takıma yakındı?

Hiç kimse ne Fransız takımına, ne de Beşiktaş'a "Tura yakındı" diyebilir. Dün tamamen bir rus ruleti oynandı. Normal sürede, uzatmalarda, penaltılarda tur ikisine de gelebilirdi.

Peki iki maçta da bakalım, kimi idam edelim?

Bir tek ahlaksız var. Rakip takımın başkanı.

Bu konuda UEFA'yı da bir kenara koyalım.

Ama bir gerçeği de unutmayalım beyler!

Türkiye'de bu tip olaylarda en ufak bir sakat olduğunda herkes "Şenes Erzik neredesin?" der, Erzik'ten medet umardı. Şenes Erzik de mücadele ederdi. Ama şimdi oralarda bir Şenes Erzik yok. Bir daha da oralara bir Şenes Erzik sokamazsınız. Beyler sakın kimse hava atmasın! Bir tane daha Şenes Erzik çıkar mı görelim, başınız sıkıştığında sizi kurtaracak!

Beşiktaş seyircisi dün gece güzel bir ders verdi. Ama bu dersten bir kısım ahlaksız Fransızlar ve o ahlaksız kulüp başkanı ders aldı mı bilemem. Ama Beşiktaş seyircisi çok doğru bir iş yaptı. Çünkü UEFA, bombayı Beşiktaş'ın kucağına koydu bir gün evvel. En ufak bir şey olsaydı bırakın bu maçı hükmen mağlubiyetini, seneye büyük ihtimalle şampiyon olacak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yolunu kapatacaklardı.

Beşiktaş takımında "Şu kötü, bu iyi" deme şansım yok. Hepsi kapasiteleri nispetinde sonuna kadar mücadele ettiler. Yukarıda Allah var bu kadarını beklemiyordum. Ama dedim ya ahlaksız Fransız başkanın tahriği Beşiktaş takımını inanılmaz derecede ateşlemiş.

Harika bir maç oldu. Ama her şeyiyle… Pozisyonlarıyla, centilmenliğiyle, uzatmasıyla, penaltılarıyla… Fabri bu iki maçtan sonra herhalde hayatının dersini almıştır.

Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim;

Şu anda Türkiye'yi Beşiktaş'tan başka bir takımın bu tarz mücadele ve futbolla Avrupa'da temsil edeceğini zannetmiyorum. Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi gördükten sonra bu Beşiktaş'a şapka çıkarmamak imkansız.

Ne demişler? Galiptir bu yolda mağlup.

Tek şey diyebilirim; Teşekkürler Beşiktaş.

Türkiye'ye bu heyecanı yaşattığın için…



YAKIŞTI MI CENK?

Şunu da unutmayalım...

Fransa'da oynanan ilk maçtaki hakem de iyiydi, buradaki hakem de... Oturup seyretsinler Türk hakemleri! Ama özellikle sen seyret Cenk Tosun.

O fizikle en ufak bir darbeyle yerlerde sürün "Ah" de "Vah" de… Hakem seni sallamasın.

Sonra yerden kalk depar at. Yakışıyor mu sana Cenk Tosun?

Her şeyden önce soyadına saygılı ol. Beşiktaş'ın çok hareketli, ileride top tutan, rakibi rahatsız eden kendi takımını hücuma çıkaracak bir santrfora kesinlikle ihtiyacı var.

Cenk bizim çocuğumuz tamam da kapasitesi bu kadar.

Aboubakar'ı alıyorsun. Bu maçta oynasa tur kesin gelecek.

Ama onun da herhalde beynindeki tellerden birkaçı eksik ki durup dururken kafa atıp üç maç ceza alıyor!



O AHLAKSIZ HARİÇ!

Talisca'ya söylenecek fazla bir şey yok... En içteninden helal olsun!

Neler yaptı, ne goller attı... Ama bir gol kaçırdı ki akılara zarar. Uzatmalarda o topu içeri atsa belki de şu anda Beşiktaş, yarı finalde kim gelecek onu düşünüyordu. İnanılır gibi değil.

Ama dedim ya; dün oynanan maçta iki takımdaki bütün futbolcuları tenkit edebilirsiniz ama iki takımda oynayan tüm futbolcular büyük bir alkışı da hak etti bence. Çok keyifli bir maç izledik.

Fransız takımının ahlaksız başkanı hariç herkesi tebrik ediyorum.

Ama o ahlak noksanı adam hariç!