Sefiller ve reziller

Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ romanı geldi aklıma dün akşam. Eğer bu maçı izlese ‘Sefiller’in yanına bir de ‘Reziller’ kelimesini eklerdi. Sözlerim sadece takıma değil, yönetime de... Ben hayatımda böyle kötü bir G.Saray görmedim.