 Erdoğan kulübede de rahat değil – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Erdoğan kulübede de rahat değil

    Erdoğan kulübede de rahat değil

    Formasını Olcay Şahan'a kaptıran , şu an için Ersun Yanal'ın hamle oyuncusu konumuna geldi.

    Fakat sakatlığını atlatan ve idmanlara başlayan Bero da Yusuf'u tehdit etmeye başladı. Bero'ya en azından yedek kulübesindeki yerini kaptırmak istemeyen 24 yaşındaki orta saha idmanların en çalışkan ismi konumunda.

    MORALLER EN ÜST SEVİYEDE
    Süper Lig'in ikinci yarısında 4'te 4 yapan Trabzonspor'da moraller üst düzeyde... Bordo-mavili takımdaki arkadaşlık da adeta tavan yapmış durumda. Futbolcular idmanların öncesi ve sonrasında buluşarak birlikte vakit geçiriyorlar. Bu birliktelikte, esprileri ile takıma kahkahalar attıran ise yeni transfer Olcay Şahan'dan başkası değil.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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