Erdoğan kulübede de rahat değil
Formasını Olcay Şahan'a kaptıran Yusuf Erdoğan, şu an için Ersun Yanal'ın hamle oyuncusu konumuna geldi.
Fakat sakatlığını atlatan ve idmanlara başlayan Bero da Yusuf'u tehdit etmeye başladı. Bero'ya en azından yedek kulübesindeki yerini kaptırmak istemeyen 24 yaşındaki orta saha idmanların en çalışkan ismi konumunda.
MORALLER EN ÜST SEVİYEDE
Süper Lig'in ikinci yarısında 4'te 4 yapan Trabzonspor'da moraller üst düzeyde... Bordo-mavili takımdaki arkadaşlık da adeta tavan yapmış durumda. Futbolcular idmanların öncesi ve sonrasında buluşarak birlikte vakit geçiriyorlar. Bu birliktelikte, esprileri ile takıma kahkahalar attıran ise yeni transfer Olcay Şahan'dan başkası değil.
MORALLER EN ÜST SEVİYEDE
Süper Lig'in ikinci yarısında 4'te 4 yapan Trabzonspor'da moraller üst düzeyde... Bordo-mavili takımdaki arkadaşlık da adeta tavan yapmış durumda. Futbolcular idmanların öncesi ve sonrasında buluşarak birlikte vakit geçiriyorlar. Bu birliktelikte, esprileri ile takıma kahkahalar attıran ise yeni transfer Olcay Şahan'dan başkası değil.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Erdoğan kulübede de rahat değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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