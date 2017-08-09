''Ofansif gücü çok yüksek''
Ertuğral, Ganalı futbolcunun fizik gücünün üst düzeyde olduğunu söyledi.
RAHMAN BABA İDDİASI
Galatasaray, Asamoah'ın transferini sonlandırmak için çalışırken sarı-kırmızılı ekibin, Chelsea'de forma giyen Abdul Rahman Baba'yı da almak istediği iddia edildi. Ganalı oyuncu için, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi. İki ezeli rakibin de Chelsea'ye resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:04
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
''Ofansif gücü çok yüksek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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