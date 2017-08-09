 ''Ofansif gücü çok yüksek'' – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Ofansif gücü çok yüksek''

    ''Ofansif gücü çok yüksek''

    Ertuğral, Ganalı futbolcunun fizik gücünün üst düzeyde olduğunu söyledi.

    Galatasaray, Juventus'un sol beki ile prensipte anlaşırken, İtalyan deviyle bonservis pazarlığını sürdürüyor. Ganalı oyuncuyu yakından tanıyan Muhsin Ertuğral, "Türkiye için ilginç bir oyuncu olabilir, bireysel yeteneği çok yüksek. Dribblingleri seven ve bunu arayan bir oyuncu" değerlendirmesi yaptı. Asamoah'ın fizik gücünün üst düzey olduğunu belirten Ertuğral, "Bu sene 7 üzerinden yapılan scout analizlerinde 7'nin altına düşmedi. Ofansif gücü çok yüksek, çabuk çıkışları ile de takımına katkısı hakikaten iyi durumda. İkili mücadele ve top kazanma gücü iyi. Yıllarca İtalya'da oynamasından dolayı taktik disipline uyan bir oyuncu" dedi.

    RAHMAN BABA İDDİASI
    Galatasaray, Asamoah'ın transferini sonlandırmak için çalışırken sarı-kırmızılı ekibin, Chelsea'de forma giyen Abdul Rahman Baba'yı da almak istediği iddia edildi. Ganalı oyuncu için, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi. İki ezeli rakibin de Chelsea'ye resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Ofansif gücü çok yüksek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.