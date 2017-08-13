SOSYALbahçe

Valbuena sahada savaşıyor, diğer oyuncular seyrediyor! Volkan kötü goller yiyor, yedek kulübesindekiler ise maçı izlemek yerine ya cep telefonlarıyla sosyal medyada sörf yapıp, mesajlarına bakıyor ya da kulaklığını takmış müzik ziyafeti yapıyor. Görüntü böyle olunca da 1 puan kaçınılmaz oluyor. İşte dün geceki Fenerbahçe’nin özeti bu!

Yaptığı müthiş transferlerle taraftarlarını coşturan F.Bahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sezona kayıpla başlayan Kanarya, vasat futbolu ile de hayal kırıklığı yarattı!



Maça iyi başlayan Fenerbahçe, 5'te Alper Potuk'la öne geçti. 8'de Andre Castro'nun şutunda Volkan Demirel çok büyük bir hata yaparak topu içeri aldı: 1-1. 57'de Oscar Scarione, Göztepe'ye 2-1'lik skor üstünlüğünü getirdi. 64'te Skrtel, karşılaşmanın skorunu belirledi. İkinci yarıda Mehmet Topal'ın bir şutunda top direkten döndü. Gol silahı Robin van Persie, tel tel dökülerek taraftarlara yine saç-baş yoldurdu.



Son dakikalarda gol için yüklenen Fenerbahçe, kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Sarı-lacivertliler'de Valbuena dışında sorumluluk alan, problem çözen oyuncu yoktu. Sezona 1 puanla başlayan F.Bahçe, oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sezona 14 yeni transferle başlayan Göztepe ise cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta iyi savunma yaparak, F.Bahçe'den puan almasını bildi.