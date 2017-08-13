SOSYALbahçe
Valbuena sahada savaşıyor, diğer oyuncular seyrediyor! Volkan kötü goller yiyor, yedek kulübesindekiler ise maçı izlemek yerine ya cep telefonlarıyla sosyal medyada sörf yapıp, mesajlarına bakıyor ya da kulaklığını takmış müzik ziyafeti yapıyor. Görüntü böyle olunca da 1 puan kaçınılmaz oluyor. İşte dün geceki Fenerbahçe’nin özeti bu!
Maça iyi başlayan Fenerbahçe, 5'te Alper Potuk'la öne geçti. 8'de Andre Castro'nun şutunda Volkan Demirel çok büyük bir hata yaparak topu içeri aldı: 1-1. 57'de Oscar Scarione, Göztepe'ye 2-1'lik skor üstünlüğünü getirdi. 64'te Skrtel, karşılaşmanın skorunu belirledi. İkinci yarıda Mehmet Topal'ın bir şutunda top direkten döndü. Gol silahı Robin van Persie, tel tel dökülerek taraftarlara yine saç-baş yoldurdu.
Son dakikalarda gol için yüklenen Fenerbahçe, kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Sarı-lacivertliler'de Valbuena dışında sorumluluk alan, problem çözen oyuncu yoktu. Sezona 1 puanla başlayan F.Bahçe, oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sezona 14 yeni transferle başlayan Göztepe ise cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta iyi savunma yaparak, F.Bahçe'den puan almasını bildi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:31
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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