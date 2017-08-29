 Oranlar yeniden belirlendi – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Oranlar yeniden belirlendi

    Oranlar yeniden belirlendi
    İddaa, Spor Toto Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk oranı geçtiğimiz hafta 2.10 olan Beşiktaş'ın oranında bir değişiklik olmadı. Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan G.Saray'ın oranı 3.25'ten 3.40'a çıkarken; F.Bahçe'nin 4.25'lik oranı ise 5.00'e yükseltildi. Başakşehir 5.50'den 5.00'e gerilerken, Trabzonspor'un oranı ise 20.00'de kaldı ve değişmedi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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