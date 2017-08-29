Oranlar yeniden belirlendi

İddaa, Spor Toto Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluk oranı geçtiğimiz hafta 2.10 olan Beşiktaş'ın oranında bir değişiklik olmadı. Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan G.Saray'ın oranı 3.25'ten 3.40'a çıkarken; F.Bahçe'nin 4.25'lik oranı ise 5.00'e yükseltildi. Başakşehir 5.50'den 5.00'e gerilerken, Trabzonspor'un oranı ise 20.00'de kaldı ve değişmedi.