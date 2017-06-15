 Max Kruse sürprizi – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    sürprizi

    Max Kruse sürprizi

    Vincent Aboubakar transferinin henüz kesinlik kazanmaması, Alexandar Mitrovic konusunda da kayda değer bir gelişme olmaması Beşiktaş'ı yeni arayışlara itti.

    Daha önce adı G.Saray ile anılan fakat transfer edilmeyen 29 yaşındaki Alman forvet için devreye girildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre W. Bremen'de forma giyen Kruse transferinde Kartal'ın ciddi rakipleri var. West Ham United ve Everton'ın da istediği oyuncuyu Roma da çok istiyor. Ancak harika sezon geçiren Dzeko'yu kesme ihtimali bulunmuyor. Kruse, Roma'ya giderse rotasyon oyucusu olacak, bu sebeple Beşiktaş ihtimali daha yüksek.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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