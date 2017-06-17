Mantaris 3 yıl daha Olympiakos'ta
Olympiakos, Yunan oyuncusu Vangelis Mantzaris ile 3 yıl yeniden anlaştığını açıkladı.
27 yaşındaki oyuncu Olympiaskos ile bu sezon THY Euroleague'de 5.8 sayı, 2.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
PANATHİNAİKOS BAŞKANI ÇILDIRDI!
Yunan basketbolcu Vangelis Mantzaris'in Olympiakos ile sözleşme uzatması, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'u sinirlendirdi. Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.
Yunan ekiplerinden Olympiakos'un yıldız oyuncusu Vangelis Mantzaris ile sözleşmesini uzatılmasının ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sinirlerine hakim olamadı. Sözleşmesi biten Mantzaris'in Panathinaikos'a transfer olacağı yönünde Yunan basınında haber çıkmıştı. Lakin Mantzaris'in takımı ile 3 yıl sözleşme uzattığını duyan Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mantzaris ve menajerine ağır ifadeler kullandı.
Mantzaris ve menajerinin olduğu fotoğrafı paylaşan Başkan Giannakopoulos, "Pantolonlar erkekler içindir. Sen ve senin menajerin gibiler şort bile giyemez. Etek veya bikini giymelisiniz" notunu ekledi.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:05
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 43
Yorum
Vedat Bu kadar güzel bir hazinenin var borç kirklakta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda monaco,mevlütü al,yoksa ,ya psg ye yada lyona gecerim,üzülürsün,wolfsburgtan kalecimi aliyon grsrüz,metzden mevlütü istiyom nokta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda bu sezon fransa ve italyayla aramiz iyi,bu gidisle fransa italyayi gececek,severek gönderiolar oyuncularini
Mantaris 3 yıl daha Olympiakos'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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