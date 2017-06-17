 Mantaris 3 yıl daha Olympiakos'ta – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Mantaris 3 yıl daha 'ta

    Mantaris 3 yıl daha Olympiakos'ta

    , Yunan oyuncusu ile 3 yıl yeniden anlaştığını açıkladı.

    Yunan Ligi'nde ve THY Euroleague'de finalde kaybeden , iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak yıldız oyuncusu Georgios Printezis ile sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar, Mantzaris ile de nikah tazeledi. Yunan ekibi, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmi internet sitesinden "Birlikte kükremeye devam" ifadeleriyle duyurdu.

    27 yaşındaki oyuncu Olympiaskos ile bu sezon THY Euroleague'de 5.8 sayı, 2.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

    PANATHİNAİKOS BAŞKANI ÇILDIRDI!
    Yunan basketbolcu 'in Olympiakos ile sözleşme uzatması, Başkanı Dimitris Giannakopoulos'u sinirlendirdi. Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.

    Yunan ekiplerinden Olympiakos'un yıldız oyuncusu Vangelis Mantzaris ile sözleşmesini uzatılmasının ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sinirlerine hakim olamadı. Sözleşmesi biten Mantzaris'in Panathinaikos'a transfer olacağı yönünde Yunan basınında haber çıkmıştı. Lakin Mantzaris'in takımı ile 3 yıl sözleşme uzattığını duyan Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mantzaris ve menajerine ağır ifadeler kullandı.

    Mantzaris ve menajerinin olduğu fotoğrafı paylaşan Başkan Giannakopoulos, "Pantolonlar erkekler içindir. Sen ve senin menajerin gibiler şort bile giyemez. Etek veya bikini giymelisiniz" notunu ekledi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:05
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