Tribünler dolmadı

80 milyon nüfuslu ülkemizde futbola olan ilginin her geçen gün azaldığını söylemek mümkün. Ligin ilk yarısında tribünler yine boştu. Süperlik seyirci ortalaması yaklaşık 8 bin civarında kalırken, birçok maçta üç büyükler, sattıkları kombine sayısından daha az taraftar önünde oynamak zorunda kaldılar.