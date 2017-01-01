 Tribünler dolmadı – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Tribünler dolmadı

    Tribünler dolmadı
    80 milyon nüfuslu ülkemizde futbola olan ilginin her geçen gün azaldığını söylemek mümkün. Ligin ilk yarısında tribünler yine boştu. Süperlik seyirci ortalaması yaklaşık 8 bin civarında kalırken, birçok maçta üç büyükler, sattıkları kombine sayısından daha az taraftar önünde oynamak zorunda kaldılar.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:36
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