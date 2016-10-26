Sol kanada Konoplyanka
Galatasaray, Huntelaar'ın haricinde kanat için de bir transfer yapmayı düşünüyor. Cimbom bunun için yine Schalke'nin kapısını çalacak ve kontratı sezon sonu bitecek olan Yevhen Konoplyanka'yı isteyecek. Teknik direktör Markus Weilzierl'in fazla şans vermediği 27 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Yüksek tekniğiyle bilinen Konoplyanka, Schalke'ye bir türlü uyum sağlayamadı ve ayrılmayı kafasına koydu.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Sol kanada Konoplyanka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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