 Sol kanada Konoplyanka – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sol kanada

    Sol kanada Konoplyanka
    , Huntelaar'ın haricinde kanat için de bir transfer yapmayı düşünüyor. Cimbom bunun için yine Schalke'nin kapısını çalacak ve kontratı sezon sonu bitecek olan Yevhen Konoplyanka'yı isteyecek. Teknik direktör Markus Weilzierl'in fazla şans vermediği 27 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Yüksek tekniğiyle bilinen , Schalke'ye bir türlü uyum sağlayamadı ve ayrılmayı kafasına koydu.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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