 Ataman çocuklarla – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ataman çocuklarla

    Ataman çocuklarla
    Odeabank Başantrenörü , 7 Ekim Dünya Serebral Palsili Günü'nde Bakırköy Belediyesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun da yer aldığı projede serebral palsili çocuklar tekerlekli sandalyelerine kavuştular. Ataman, perşembe akşamı EuroLeague şampiyonu CSKA Moskova ile oynayacakları maça taraftarları davet etti.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:51
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