Ataman çocuklarla
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, 7 Ekim Dünya Serebral Palsili Günü'nde Bakırköy Belediyesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun da yer aldığı projede serebral palsili çocuklar tekerlekli sandalyelerine kavuştular. Ataman, perşembe akşamı EuroLeague şampiyonu CSKA Moskova ile oynayacakları maça taraftarları davet etti.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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