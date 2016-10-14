Volkan’a tekne şoku
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in tekne siparişi verdiği firmanın ortağı ortadan kayboldu.
Concept Marine'in ortaklarından Moris Algazi'nin bir tekneyi üç ayrı müşteriye sattığı, 20 milyon dolar'lık sipariş almasına rağmen tekneleri teslim etmediği ve toplamda 50 milyon dolar'la yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor. Mağdur müşteriler arasında olan Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in de firmadan haber beklediği ifade edildi.
SORUNU ÇÖZECEĞİZ
Moris Algazi'nin ortağı gemi mühendisi Haluk Gündoğdu, kendisinin de iki haftadır ortağından haber alamadığını belirterek, "Bu olay olduğunda yurt dışındaydım. Şimdi geldim ve sorunları çözmek için uğraşıyorum. Moris'e ben de ulaşamıyorum. Burada sorunu olan herkesle konuşuyorum. Volkan Demirel ile de görüşüyorum" açıklamasını yaptı.
SORUNU ÇÖZECEĞİZ
Moris Algazi'nin ortağı gemi mühendisi Haluk Gündoğdu, kendisinin de iki haftadır ortağından haber alamadığını belirterek, "Bu olay olduğunda yurt dışındaydım. Şimdi geldim ve sorunları çözmek için uğraşıyorum. Moris'e ben de ulaşamıyorum. Burada sorunu olan herkesle konuşuyorum. Volkan Demirel ile de görüşüyorum" açıklamasını yaptı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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