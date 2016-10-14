 Volkan’a tekne şoku – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Volkan’a tekne şoku

    Volkan’a tekne şoku

    Fenerbahçeli 'in tekne siparişi verdiği firmanın ortağı ortadan kayboldu.

    Concept Marine'in ortaklarından Moris Algazi'nin bir tekneyi üç ayrı müşteriye sattığı, 20 milyon dolar'lık sipariş almasına rağmen tekneleri teslim etmediği ve toplamda 50 milyon dolar'la yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor. Mağdur müşteriler arasında olan 'nin kalecisi 'in de firmadan haber beklediği ifade edildi.

    SORUNU ÇÖZECEĞİZ
    Moris Algazi'nin ortağı gemi mühendisi Haluk Gündoğdu, kendisinin de iki haftadır ortağından haber alamadığını belirterek, "Bu olay olduğunda yurt dışındaydım. Şimdi geldim ve sorunları çözmek için uğraşıyorum. Moris'e ben de ulaşamıyorum. Burada sorunu olan herkesle konuşuyorum. Volkan Demirel ile de görüşüyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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