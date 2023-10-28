Haberler Yüzme Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Cumhuriyet sözleri!

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Cumhuriyet sözleri!

Son dakika spor haberleri... Milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Cumhuriyet'imizin 100. yılı dolayısıyla verdiği röportajda duygularını ve hedeflerini paylaştı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 14:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Cumhuriyet sözleri!

Milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla elde ettikleri başarıları değerlendirdi. Sümeyye Boyacı, dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kazanan ilk Türk paralimpik yüzücü olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kendisinden sonra gelecek sporculara elinden geldiği kadar örnek olmaya gayret ettiğini belirten Sümeyye Boyacı, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet'imiz aslında başta Ulu Önder Atatürk ve onun silah arkadaşlarının bize, Türk gençlerine emanet ve hediye ettiği bir hazine. Cumhuriyet gençleri olarak, her geçen yıl bu hazinenin değerini artırarak bu hazineye, bu emanete sahip çıkmakla yükümlüyüz. Biz sadece 29 Ekim'de değil, aslında antrenman için kalktığımız, madalya aldığımız her an Cumhuriyet'i tekrar tekrar kutluyoruz.

"2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA SUYA DÜŞEN BİR HAYALİM VAR"

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan Sümeyye Boyacı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Çalışmalar çok güzel geçiyor. Sezonun başlangıç dönemindeyiz. Şu anda Eryaman TOHM'da ölçüm testlerimizi yapıyoruz. Verimli bir kamp geçiriyoruz. Kamptan sonra dünya serilerinin ardından da tabii ki beklediğimiz en büyük yarış 2024 Paris Paralimpik Oyunları var. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda suya düşen bir hayalim vardı. Paris'te o hayalimi sudan geri çıkarmak o madalyayı boynuma takmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak, orada Türk kadınının gücünü tüm dünyaya göstermek istiyorum.

SEVİLAY ÖZTÜRK: PARALİMPİK YÜZMEDE İLK MADALYAMIZI KAZANDIM

Paralimpik oyunlarında ilk madalyayı alan yüzücü unvanına sahip Sevilay Öztürk ise yüzmeye 6 yaşında başladığını ifade etti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan en genç sporcu olduğunu belirten Sevilay Öztürk, "İlk finallerimi orada yüzdüm. Ondan sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katıldım, üçüncü oldum. Paralimpik oyunlarında yüzme branşında ilk madalyamızı kazandım. Tarihe geçtiğim için çok mutlu ve gururluyum. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak, çok fazla madalyayla Türkiye'ye dönen ilk kişi ben oldum." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Sevilay, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

SPORUN SEVİLAY'IN HAYATINA ETKİSİ

Sevilay, paralimpik yüzmeye başladığından bu yana hayatının çok fazla değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Spora başlamadan çok sosyal bir insan değildim. Şimdi çok fazla sosyalleştim ve çevrem oluştu. Şu an çok fazla sevenim var. Dışarıya çıktığımızda bizi tanıyorlar, bu çok hoşumuza gidiyor. Engelli ailelere şunu söylemek istiyorum, çocuklarını eve kapatmasınlar. Sadece onlara öz güven versinler. İlla spor yaparak sosyalleşecekler diye bir şey de yok.

İlk başta havuza girmekte zorlandığını ancak ailesinin desteğiyle bu süreci atlattığını söyleyen Sevilay, "İlk başta babam çok yardımcı oldu. Evde stilleri gösteriyordu. Benim için yüzmeye başlamak çok zordu ama sonra hayata tutunmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

DİĞER
S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLE | La Liga El Clasico mücadelesi Barcelona Real Madrid maçı S Sport Plus canlı yayın ekranında!
İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi! Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?
Fenerbahçe transfer hedefini belirledi!
Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı
Şahika Ercümen rekor kırdı!
Cumhuriyet Bayramı resimli mesajlar | 29 Ekim sözleri
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SON DAKİKA 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ | Cumhuriyet Bayramı Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United - Everton maçı ne zaman? West Ham United - Everton maçı ne zaman? 14:50
Fırtına'dan ayrılacak mı? Hayal kırıklığı... Fırtına'dan ayrılacak mı? Hayal kırıklığı... 14:50
İtalyan ekipleri F.Bahçeli yıldızı izledi! İtalyan ekipleri F.Bahçeli yıldızı izledi! 14:31
Milli yüzücülerden Cumhuriyet sözleri! Milli yüzücülerden Cumhuriyet sözleri! 14:21
Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı Şahika Ercümen'den '100. Yıl' dalışı 14:21
Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:14
Daha Eski
Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? 14:11
Altay - Sakaryaspor maçı ne zaman? Altay - Sakaryaspor maçı ne zaman? 14:08
Manisa FK - Çorum FK maçı ne zaman? Manisa FK - Çorum FK maçı ne zaman? 14:04
Sprint yarışının kazananı belli oldu! Sprint yarışının kazananı belli oldu! 13:45
Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? 13:39
Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:35