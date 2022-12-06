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Rekortmen dalgıç Şahika Ercümen dünyanın en derin havuzunda çalışıyor

Milli sporcu Şahika Ercümen, ilk antrenman kampına Dubai’de bulunan, 60 metre derinliğinde ve altı olimpik yüzme havuzuna eşdeğer 14 milyon litre su taşıyan, 'DeepDive Dubai'de çalışıyor.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 13:59
Rekortmen dalgıç Şahika Ercümen dünyanın en derin havuzunda çalışıyor
2022 yılında aldığı pek çok uluslararası başarı ve rekorlardan sonra, 2023 için hedefini Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metreden derine dalmak olarak belirleyen dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, ilk antrenman kampına Dubai'de bulunan, 60 metre derinliğinde ve altı olimpik yüzme havuzuna eşdeğer 14 milyon litre su taşıyan, 'DeepDive Dubai' havuzunda başladı.

Gelecek sene, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metreden derine dalmak isteyen dünya rekortmeni Şahika Ercümen, hala ana sponsor arayışında. Bu süreçte Dubai'de bulunan ve 60 metre derinliğinde, altı olimpik yüzme havuzuna eşdeğer 14 milyon litre su taşıyan, DeepDive Dubai'de kamp yapan milli sporcu Ercümen, "Sponsor bulmayı beklerken antrenmanlarımı kaçırmak istemedim, kısa süreliğine ve kısıtlı imkanlarla da olsa, dünyanın en derin havuzunda antrenmanlara başladım. Amacım ülkemizin adını 100. yılımızda altın harflerle ve altın madalya ile tarihe yazdırabilmek. Bunun için gece gündüz çalışacağım. Umarım gerekli desteği de buluruz ve hedeflediğimiz yarışmalara katılıp, antrenmanlarımızı yapabiliriz" dedi.

Antrenmanlarını yaptığı havuzun dünyanın en derini olduğunu vurgulayan Ercümen, "Uzun süredir bu havuza davet ediliyordum fakat yarışmalarım sebebiyle gidemiyordum. Buradaki ilk antrenman dalışında havuzun en derin noktası olan 60 metreye indik. Güzel bir antrenman kampı yapıp sezona kuvvetli bir giriş yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dalışlarda milli sporcuya Ukrayna milli takımı sporcusu ve DeepDive Dubai Takım Lideri Natalia Zharkova eşlik etti. Zharkova ise, "Şahika'yı açıldığımız ilk günden beri burada görmek istiyorduk ve kendisi dünyada ilk davet ettiğimiz dalgıçlar arasında. Sonunda onu Dubai'ye getirebildik ve şimdiye kadar yaptığımız en keyifli dalışlardan birisini gerçekleştirdik. Hedefimiz dünyanın en derin havuzunu dalgıçların 2. evi haline getirebilmek" diye konuştu.

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