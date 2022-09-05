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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 13:00
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli yüzücüleri kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandığı 3 altın madalya ile şampiyonada en iyi kadın sporcu ödülünün sahibi olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli yüzücülerimize başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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