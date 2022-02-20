Son dakika spor haberi: Adem Büyük kendini oyuna aldı! Aykut Kocaman'ı hatırlattı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında teknik sorumlu Adem Büyük, kendini oyuna aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında teknik sorumlu Adem Büyük, kendini oyuna aldı.
Ajansspor'da yer alan habere göre Adem'in bu hamlesi sonrası akıllara tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ın İstanbulspor'da kendini oyuna almasını getirdi.
Antalyaspor'a 1-0 yenik durumdayken Adem Büyük 55. dakikasında kendi kararı ile kendisini Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna aldı. Adem Büyük'ün karşılaşmada ise bir topu direkten döndü. Karşılaşmayı ise Antalyaspor 2-1 kazandı.
Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ın İstanbulspor döneminde futbolcuyken, teknik direktörlük yapmış ve Trabzonspor maçında kendisini oyuna almıştı. Aykut Kocaman, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasının ardından 2. yarı kendini oyuna aldı ve İstanbulspor, kendisinin 3 gol attığı maçı 5-1 kazandı. Karşılaşma öncesi kariyerinde 197 golü bulunan Aykut Kocaman attığı gollerle 200 gol sayısına ulaştı.
OKTAY DELİBALTA KENDİNİ OYUNA ALMIŞTI
Gümüşhanespor ile Ottocool Karagümrük arasında oynanan karşılaşmada Gümüşhanespor'da tecrübeli futbolcu Oktay Delibalta takımın başında sahaya çıktı. 1-1 devam eden karşılaşmanın 52. dakikasında Kağan'ın yerine oyuna giren Oktay Delibalta bu kez saha içerisinde taktik vermeyi sürdürdü. Oktay'ın oyuna girmesiyle 2 gol daha bulan Gümüşhanespor karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.
KENDİNİ OYUNDAN ALDI
Daha önce Eskişehirspor ve Beşiktaş formaları da giyen Erkan Zengin, antrenör-oyuncu olarak ilk maçına Osmanlıspor mücadelesiyle çıktı. O dönem 34 yaşında olan futbolcu 2-0 kazandıkları karşılaşmada kendini oyundan çıkararak karşılaşmaya damga vurmuştu.
Kendini oyuna alanların tersini yapan Zengin, oynadığı güzel futbol sonrasında, 81. dakikada kendisini oyundan alıp, taraftarlara alkışlattı.