Son dakika spor haberi: Adem Büyük kendini oyuna aldı! Aykut Kocaman'ı hatırlattı

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ın İstanbulspor döneminde futbolcuyken, teknik direktörlük yapmış ve Trabzonspor maçında kendisini oyuna almıştı. Aykut Kocaman, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasının ardından 2. yarı kendini oyuna aldı ve İstanbulspor, kendisinin 3 gol attığı maçı 5-1 kazandı. Karşılaşma öncesi kariyerinde 197 golü bulunan Aykut Kocaman attığı gollerle 200 gol sayısına ulaştı.

OKTAY DELİBALTA KENDİNİ OYUNA ALMIŞTI Gümüşhanespor ile Ottocool Karagümrük arasında oynanan karşılaşmada Gümüşhanespor'da tecrübeli futbolcu Oktay Delibalta takımın başında sahaya çıktı. 1-1 devam eden karşılaşmanın 52. dakikasında Kağan'ın yerine oyuna giren Oktay Delibalta bu kez saha içerisinde taktik vermeyi sürdürdü. Oktay'ın oyuna girmesiyle 2 gol daha bulan Gümüşhanespor karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.