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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Yeni Malayaspor 'in tapusunu aldı!

Yeni Malayaspor Karim Hafez'in tapusunu aldı!

'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala çalışmalarını sürdüren ekiplerden , bir transferi daha resmen açıkladı.

hazırlıklarını sürdüren ekiplerden geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak takımda forma giyen 'in bonservisini aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Yine yeniden... Kulübümüz, sol bek oyuncusu Karim Hafez'i bonservisi ile birlikte renklerine bağlamıştır.

  1. 27.08.2020
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