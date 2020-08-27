Yeni Malayaspor Karim Hafez'in tapusunu aldı!
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerden Yeni Malatyaspor, bir transferi daha resmen açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Yeni Malatyaspor geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak takımda forma giyen Karim Hafez'in bonservisini aldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Yine yeniden... Kulübümüz, sol bek oyuncusu Karim Hafez'i bonservisi ile birlikte renklerine bağlamıştır.
- 27.08.2020
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