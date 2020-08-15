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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da ikinci istifa

Yeni Malatyaspor'da ikinci istifa

ekibi 'da istifa depremi sürüyor... Sarı-siyahlılarda ikinci başkan 'in ardından, yönetim kurulu üyesi de istifa etti.

'de geçen sezonu 16'ncı sırada tamamlayan 'da ikinci istifa yaşandı. İkinci başkan 'in istifa ettiği yönetim kurulunda bu kez de altyapı sorumlusu ayrıldı. Gündüz yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu üyeliğimden ve altyapı sorumluluğumdan bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

  1. 15.08.2020
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