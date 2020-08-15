Yeni Malatyaspor'da ikinci istifa
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da istifa depremi sürüyor... Sarı-siyahlılarda ikinci başkan Selim Pilten'in ardından, yönetim kurulu üyesi Erdal Gündüz de istifa etti.
Süper Lig'de geçen sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da ikinci istifa yaşandı. İkinci başkan Selim Pilten'in istifa ettiği yönetim kurulunda bu kez de altyapı sorumlusu Erdal Gündüz ayrıldı. Gündüz yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu üyeliğimden ve altyapı sorumluluğumdan bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da ikinci istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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