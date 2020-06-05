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05 Haziran 2020, Cuma
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kalacak

Malatya kalacak

ligde kalacaklarına inanıyor.

ligde kalacaklarına inanıyor. Çelikel, "Bize yakışmayan bu tablonun önüne bir an önce geçmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Allah'ın izniyle ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Çelikel önlerindeki 8 maçın 5'ini evlerinde oynacaklarının altını da çizerken, "Bu maçları aldığımızda kalacağız" yorumunu yaptı.
  1. 5.6.2020
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