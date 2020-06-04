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04 Haziran 2020, Perşembe
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Başkanı Gevrek’in acı günü

Malatya Başkanı Gevrek’in acı günü

Başkanı 'in babası , geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

Başkanı 'in babası , geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. 76 yaşında vefat eden Ömer Gevrek için sarıkırmızılı kulüpten bir taziye mesajı yayımlandı.
  1. 4.6.2020
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