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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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gizliyor

Almanya gizliyor

, 'nın koronavirüs gerçeklerini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 'nın koronavirüs gerçeklerini açıkladı. Karaman "Köln'de 2 futbolcuda ve 1 fizyoterapistte koronavirüs çıktı. Oyuncu bunu açıkladı, baskıya uğradı. Kız arkadaşını sınır dışı ediyorlar. Almanya bu konuda çok övülüyor ama gerçekler gizleniyor. Pratikte işin rengi farklı" ifadelerini kullandı.

  1. 6.5.2020
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