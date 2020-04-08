Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek:"Bu takım buralara kolay gelmedi" - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Kulüp Başkanı :"Bu takım buralara kolay gelmedi"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek:"Bu takım buralara kolay gelmedi"

Kulüp Başkanı , "Bu takım buralara kolay gelmedi. Nerelerden geldik buraya düşünmek lazım. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bizi düzlüğe çıkaracak en önemli olgu birlikteliğimiz" dedi.

Kulübü Başkanı , Gençlik ve Eğitim Derneği'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında soruları yanıtladı. Yaklaşık 1 saat süren yayında soruları yanıtlayan Gevrek, Yeni Malatyaspor'un sıkıntıları aşarak hak ettiği yere geleceğini söyledi.
Sözlerine korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek başlayan Gevrek, "Rabbim bu dönemi en kısa sürede atlamayı nasip etsin. Şu an ülke olarak yapacağımız en önemli şey kendimizi izole etmek. Bu sürecin sonunun ülkemiz adına güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BU TAKIM BURALARA KOLAY GELMEDİ"
Gevrek, takımın bu sezonki performansıyla ilgili sorulan soruya, "Evet, bu sezon ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşadık. Yönetim olarak bu düşüşün önüne geçmek için elimizden geleni yaptık, fakat bazen futbolda bu tür süreçler yaşanabiliyor. Tabi burada muhakkak bizim de hatalarımız, yanlışlarımız olmuştur. Ama ben camiamıza şunu söylemek istiyorum, bu takım buralara kolay gelmedi. Nelerden geldik buraya düşünmek lazım. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bizi düzlüğe çıkaracak en önemli olgu birlikteliğimiz olacaktır. Başarı gibi başarısızlık da futbolun bir parçası. Bakıldığında gerçekten iyi bir kadromuz var. Fakat bazen olmuyor, şanssızlıklar yakanızı bırakmıyor" şeklide cevap verdi.

"LİG BAŞLARSA HAZIRLIK İÇİN 3 HAFTA LAZIM"
Gevrek, liglerin başlama süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Futbolcularımız bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fakat bu çalışmalar sadece futbolcularımızın kilolarını korumaya yönelik çalışmalar. Lig devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama devam ederse en az 3 haftalık bir hazırlık süreci gelecektir. Bunun için de gerekli hazırlıkların tarafından yapılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 08.04.2020
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