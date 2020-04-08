Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek:"Bu takım buralara kolay gelmedi"
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Bu takım buralara kolay gelmedi. Nerelerden geldik buraya düşünmek lazım. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bizi düzlüğe çıkaracak en önemli olgu birlikteliğimiz" dedi.
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Gençlik ve Eğitim Derneği'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında soruları yanıtladı. Yaklaşık 1 saat süren yayında soruları yanıtlayan Gevrek, Yeni Malatyaspor'un sıkıntıları aşarak hak ettiği yere geleceğini söyledi.
Sözlerine korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek başlayan Gevrek, "Rabbim bu dönemi en kısa sürede atlamayı nasip etsin. Şu an ülke olarak yapacağımız en önemli şey kendimizi izole etmek. Bu sürecin sonunun ülkemiz adına güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"BU TAKIM BURALARA KOLAY GELMEDİ"
Gevrek, takımın bu sezonki performansıyla ilgili sorulan soruya, "Evet, bu sezon ligin ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşadık. Yönetim olarak bu düşüşün önüne geçmek için elimizden geleni yaptık, fakat bazen futbolda bu tür süreçler yaşanabiliyor. Tabi burada muhakkak bizim de hatalarımız, yanlışlarımız olmuştur. Ama ben camiamıza şunu söylemek istiyorum, bu takım buralara kolay gelmedi. Nelerden geldik buraya düşünmek lazım. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bizi düzlüğe çıkaracak en önemli olgu birlikteliğimiz olacaktır. Başarı gibi başarısızlık da futbolun bir parçası. Bakıldığında gerçekten iyi bir kadromuz var. Fakat bazen olmuyor, şanssızlıklar yakanızı bırakmıyor" şeklide cevap verdi.
"LİG BAŞLARSA HAZIRLIK İÇİN 3 HAFTA LAZIM"
Gevrek, liglerin başlama süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Futbolcularımız bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fakat bu çalışmalar sadece futbolcularımızın kilolarını korumaya yönelik çalışmalar. Lig devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama devam ederse en az 3 haftalık bir hazırlık süreci gelecektir. Bunun için de gerekli hazırlıkların TFF tarafından yapılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 08.04.2020
- Kayserispor'da corona virüsü testi pozitif çıkan personele yeniden test yapılacak
- Wanda Nara ile Maxi Lopez'in 'corona virüsü' tartışması büyüyor
- Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey corona virüsü için 1 milyar dolar bağışlayacak
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? 8-9 Nisan kura çekimi...
- Galatasaray'da maaş pazarlığı başlıyor! 20 milyon euro...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek:"Bu takım buralara kolay gelmedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.