Yeni Malatyaspor’da gözler Denizlispor maçına çevrildi
Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta galip gelemeyen Yeni Malatyaspor’da gözler ligin 24. haftasında oynanacak Denizlispor maçına çevrildi. Ligde kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren ve 8 haftadır kazanamayan Denizlispor’a konuk olacak Yeni Malatyaspor, kazanarak rahat nefes almanın hesaplarını yapıyor.
Takımıyla çıktığı 4 maçta da puan elde edemeyen Kemal Özdeş'in sakatlıklardan ve formsuz oyunculardan dolayı Denizlispor maçında bazı oyuncuları kızağa çekeceği ifade ediliyor.
Bu arada Yeni Malatyaspor'da son 7 haftalık başarısız tablo takımın yenilen ve atılan gol istatistiğine de olumsuz yansıyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı son 7 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Hücum bölgesinde oldukça kısır bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor'da takımın en skorer oyuncusu 6 gol kaydeden Thievy Bifouma.
- 27.02.2020
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
- Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
Yeni Malatyaspor’da gözler Denizlispor maçına çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.