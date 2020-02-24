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24 Şubat 2020, Pazartesi
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galibiyeti unuttu!

Yeni Malatyaspor galibiyeti unuttu!

takımlarından Yeni Malatayspor'da galibiyet hasreti devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım üst üste 7 maçındanda galibiyet çıkaramadı. en son galibiyetini deplasmanında aldı.

'de kötü bir süreç yaşayan , galibiyet özlemini 7 maça taşıdı.

Sarı kırmızılılar, Ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'in 23. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör takımıyla çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 13 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi. 'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 12. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 13 haftada rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise 22 gol gördü. Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. ekibi, bu maçın ardından oynadığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

  1. 24.02.2020
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