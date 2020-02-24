Yeni Malatyaspor galibiyeti unuttu!
Süper Lig takımlarından Yeni Malatayspor'da galibiyet hasreti devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım üst üste 7 maçındanda galibiyet çıkaramadı. Yeni Malatyaspor en son galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı.
Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor, galibiyet özlemini 7 maça taşıdı.
Sarı kırmızılılar, Ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımıyla çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 13 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 12. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 13 haftada rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise 22 gol gördü. Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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