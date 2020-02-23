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23 Şubat 2020, Pazar
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1-2 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor 1-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

'in 23. haftasında ve karşı karşıya geldi. Mücadele, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

'in 23. haftasında , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Antalyasporlu Fredy'den geldi.

Yeni Malatyaspor 29. dakikada ile 1-1'lik eşitliği bulduç

89. dakikada , Antalyaspor'a 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Antalyaspor, puanunu 25'e çıkartırken, ligde 10. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 11. sırada kendine yer buldu.


Yeni Malatyaspor, gelecek hafta evinde Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 15:36
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