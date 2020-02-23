Yeni Malatyaspor 1-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Antalyasporlu Fredy'den geldi.
Yeni Malatyaspor 29. dakikada Umut Bulut ile 1-1'lik eşitliği bulduç
89. dakikada Lukas Podolski, Antalyaspor'a 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Antalyaspor, puanunu 25'e çıkartırken, ligde 10. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 11. sırada kendine yer buldu.
Yeni Malatyaspor, gelecek hafta evinde Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 15:36
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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