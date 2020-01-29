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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Hocamıza güveniyoruz

Hocamıza güveniyoruz

, takımın yeni hocası ile başarılı olacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın yeni hocası ile başarılı olacaklarını söyledi. Çelikel, Özdeş ile pazar günü Aytemiz 'u deplasmanda devireceklerini iddia etti.
  1. 29.1.2020
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